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Демонстрация силы для РФ: в Балтийском море стартовали масштабные учения НАТО

Лилия Рагуцкая
Мир
3 минуты
591
Демонстрация силы для РФ: в Балтийском море стартовали масштабные учения НАТО

В субботу, 9 сентября, стартовали масштабные учения НАТО "Северный берег" возле берегов Латвии и Эстонии в Балтийском море. В них участвуют 13 стран Североатлантического альянса и Швеция, задействованы 3 тысячи человек, до 30 кораблей и 15 самолетов: отрабатывается выведение союзных войск в Балтийское море и высадка десанта в случае войны.

Видео дня

Эксперты считают, что проведение этих учений станет "своевременной демонстрацией силы для России", непрерывно эскалирующей отношения с западными странами. Об этом пишет эстонское издание ERR

Демонстрация силы для РФ: в Балтийском море стартовали масштабные учения НАТО
Демонстрация силы для РФ: в Балтийском море стартовали масштабные учения НАТО

"В субботу начались масштабные учения "Северный берег" по защите Балтийского моря. По мнению эксперта по безопасности Калева Стойческу, это своевременная демонстрация силы для России", – пишет издание.

"Унас есть возможность защитить Балтийское море – если Россия пытается доминировать на Черном море, и мы видим, что она там делает с портами Одессы и всем  экспортом зерна, как если бы Черное море целиком принадлежало ей. Но мы здесь, в Балтийском море, не позволим России доминировать", – сказал Стойческу.

Демонстрация силы для РФ: в Балтийском море стартовали масштабные учения НАТО

В организованных Германией учениях принимают участие 14 государств. Среди них – страны из акватории Балтийского моря, включая Швецию, а также США, Канада, Нидерланды, Бельгия и Франция. Задействованы воздушные, морские и сухопутные силы - всего  около 3 тысяч человек, а также до 30 кораблей и 15 самолетов.  От США в учениях принимает участие 200-метровое десантное судно Mesa Verde, которое может брать на борт около 800 морских пехотинцев.

В ходе учений, которые продлятся две недели, будут отрабатываться отбитие потенциального нападения России и нанесение контрударов. В частности, внимание уделят десантным операциям и ударам с моря по суше. Кроме того, в ходе учений будут отрабатывать защиту морских путей через Балтийское море: для Эстонии и Финляндии они являются критично важными.

Демонстрация силы для РФ: в Балтийском море стартовали масштабные учения НАТО
Демонстрация силы для РФ: в Балтийском море стартовали масштабные учения НАТО

Впервые оборона акватории Балтийского моря отрабатывается по-настоящему, заявил журналистам командующий дивизией минной борьбы ВМФ капитан-лейтенант Отт Лаанемец, ранее участвовавший в учениях.

"Прежде всего, вам нужно прорваться через Балтийское море. Сначала вам нужно выиграть воздушный бой, затем надводный бой, а затем минный бой. А потом вам нужно что-то доставить на землю", – описал замысел учений Лаанемец.

Он отметил участие в "Северном береге" Финляндии и Швеции.

"ВМС Финляндии и Швеции являются специалистами по прибрежному бою именно в географических условиях этих двух стран, то есть в архипелаговом море. И в НАТО не так уж много таких компетенций", – подчеркнул сказал Лаанемец.

Напомним, ранее стало известно, что США, Румыния и Украина проведут в Черном море и дельте Дуная военные учения. В "Sea Breeze 23.3", которые пройдут с 11 по 15 сентября, примут участие и украинские военнослужащие.

 Также к учениям будут привлечены военные из Болгарии, Франции, Великобритании и Турции.

Основная цель "Sea Breeze 23.3" – развитие оперативной и тактической совместимости между странами-участницами в сфере противодействия взрывоопасным предметам, в частности, морским минам с целью обеспечения свободы судоходства.

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