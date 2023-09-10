Демонстрация силы для РФ: в Балтийском море стартовали масштабные учения НАТО

В субботу, 9 сентября, стартовали масштабные учения НАТО "Северный берег" возле берегов Латвии и Эстонии в Балтийском море. В них участвуют 13 стран Североатлантического альянса и Швеция, задействованы 3 тысячи человек, до 30 кораблей и 15 самолетов: отрабатывается выведение союзных войск в Балтийское море и высадка десанта в случае войны.

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Эксперты считают, что проведение этих учений станет "своевременной демонстрацией силы для России", непрерывно эскалирующей отношения с западными странами. Об этом пишет эстонское издание ERR.

"В субботу начались масштабные учения "Северный берег" по защите Балтийского моря. По мнению эксперта по безопасности Калева Стойческу, это своевременная демонстрация силы для России", – пишет издание.

"Унас есть возможность защитить Балтийское море – если Россия пытается доминировать на Черном море, и мы видим, что она там делает с портами Одессы и всем экспортом зерна, как если бы Черное море целиком принадлежало ей. Но мы здесь, в Балтийском море, не позволим России доминировать", – сказал Стойческу.

В организованных Германией учениях принимают участие 14 государств. Среди них – страны из акватории Балтийского моря, включая Швецию, а также США, Канада, Нидерланды, Бельгия и Франция. Задействованы воздушные, морские и сухопутные силы - всего около 3 тысяч человек, а также до 30 кораблей и 15 самолетов. От США в учениях принимает участие 200-метровое десантное судно Mesa Verde, которое может брать на борт около 800 морских пехотинцев.

В ходе учений, которые продлятся две недели, будут отрабатываться отбитие потенциального нападения России и нанесение контрударов. В частности, внимание уделят десантным операциям и ударам с моря по суше. Кроме того, в ходе учений будут отрабатывать защиту морских путей через Балтийское море: для Эстонии и Финляндии они являются критично важными.

Впервые оборона акватории Балтийского моря отрабатывается по-настоящему, заявил журналистам командующий дивизией минной борьбы ВМФ капитан-лейтенант Отт Лаанемец, ранее участвовавший в учениях.

"Прежде всего, вам нужно прорваться через Балтийское море. Сначала вам нужно выиграть воздушный бой, затем надводный бой, а затем минный бой. А потом вам нужно что-то доставить на землю", – описал замысел учений Лаанемец.

Он отметил участие в "Северном береге" Финляндии и Швеции.

"ВМС Финляндии и Швеции являются специалистами по прибрежному бою именно в географических условиях этих двух стран, то есть в архипелаговом море. И в НАТО не так уж много таких компетенций", – подчеркнул сказал Лаанемец.

Напомним, ранее стало известно, что США, Румыния и Украина проведут в Черном море и дельте Дуная военные учения. В "Sea Breeze 23.3", которые пройдут с 11 по 15 сентября, примут участие и украинские военнослужащие.

Также к учениям будут привлечены военные из Болгарии, Франции, Великобритании и Турции.

Основная цель "Sea Breeze 23.3" – развитие оперативной и тактической совместимости между странами-участницами в сфере противодействия взрывоопасным предметам, в частности, морским минам с целью обеспечения свободы судоходства.