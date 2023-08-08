НАТО не видит угрозы со стороны 'вагнеровцев' в Беларуси: официальное заявление

В НАТО заявили, что не видят прямой или косвенной угрозы союзникам со стороны наемников российского ЧВК "Вагнер". Однако Североатлантический союз внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси.

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Об этом заявила представитель НАТО Оана Лонгеску в комментарии изданию PAP. "Мы не видим никакой прямой или косвенной военной угрозы со стороны наемников "Вагнера" для наших союзников, но мы остаемся бдительными", – сказала она.

Лунгеску отметила, что НАТО в восточной части Североатлантического союза усилило свое оборонное присутствие. Это оно сделало ответ на агрессию со стороны России.

По ее словам, в Альянсе продолжают делать "все необходимое для сдерживания какой-либо угрозы и защиты каждого сантиметра территории".

Кроме того, представитель НАТО напомнила заявление лидеров Альянса, сделанное во время Вильнюсского саммита, в котором говорилось об осуждении всех, кто "активно способствует российской войне".

Стоит отметить, что накануне наемников российской частной военной компании "Вагнер" заметили в 2 км от границы с Польшей. Попытку прорыва с территории Беларуси они уже предпринимали. В этой связи польская сторона рассматривает вариант полного закрытия границы.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть боевиков ППК "Вагнер" дислоцируются недалеко от литовской государственной границы. Глава государства подчеркнул, что присутствие в Беларуси "вагнеровцев" создает дополнительный фактор риска безопасности его страны.

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