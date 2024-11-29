НАТО может нанести превентивный удар по РФ? Джердж указал на знаковые изменения в риторике Запада

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в блоке уже обсуждается возможность нанесения превентивных "высокоточных ударов" по территории РФ в случае угрозы со стороны Москвы. Это свидетельствует о серьезных изменениях в подходах Североатлантического союза к сдерживанию России.

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Об этом рассказал в интервью OBOZ.UA глава общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж. Он отметил, что изменение риторики НАТО является ответом на агрессивные заявления Кремля, в частности, изменение его ядерной доктрины.

По словам эксперта, это радикально меняет подходы, ведь раньше НАТО придерживалось оборонной стратегии, реагируя только в ответ на нападение. Сейчас же в Блоке не исключается возможность превентивных действий, чтобы сдержать Россию еще до начала конфликта.

"Я думаю, что это ответ на изменение ядерной доктрины России, где речь идет о превентивных ударах по ядерным государствам, которые поддерживают неядерные страны, которые будут наносить удары по России. Но в любом случае заявление Бауэра положительно в том плане, что есть наконец важные месседжи в отношении России. На мой взгляд, это достаточно продуманное такое заявление, которое меняет подходы, ведь мы слышим уже о том, что НАТО может нанести превентивный удар, а не ждать нападения и реагировать постфактум. Это вообще полное изменение риторики и концепции подхода НАТО к сдерживанию России", – сказал он.

Изменение стратегической концепции НАТО, по словам Джерджа, стало результатом уроков, извлеченных из войны в Украине. В частности, на формирование новой политики повлияли зверства российских военных в Буче, Ирпене и других оккупированных городах Украины.

"Изменение концепции произошло, в частности, по настоянию балтийских стран, которые сказали, что ни дня они не хотят быть под оккупацией, после того, что было в Буче и других оккупированных городах Украины, после тех зверств, которые российская армия творит с гражданским населением . И НАТО изменило эти подходы, есть усиление восточной границы, увеличение контингентов в балтийских странах, в Польше", – пояснил эксперт.

Он считает, что слова главы военного комитета НАТО стали важным сигналом России.

"Последнее заявление Роба Бауэра – это якобы новый шаг в этом утверждении, это такое предупреждение России, что в конце концов никто не будет ждать каких-либо нападений со стороны РФ, рассматривать, ждать и потом думать, что с этим делать. То есть может быть нанесен превентивный удар, это такое тихое, скромное в чем-то заявление, но очень сильный сигнал, и это радикально меняет ситуацию сегодня. Поэтому цинизму и хамству, уже много лет исходящему от россиян, нужно положить конец. Мне кажется, что в НАТО, Европейском Союзе наконец-то начали думать серьезно, как этого достичь и унять Москву", – резюмировал глава общественной лиги "Украина – НАТО".

Ранее глава чешской контрразведки Михал Куделка заявил, что подталкивание Украины к значительным уступкам для прекращения войны лишь усугубит воинственные намерения России. В таком случае в течение нескольких лет РФ будет активно возобновлять ресурсы для продолжения войны, а последующими ее целями станут Центральная и Восточная Европа.

Как сообщал OBOZ.UA, в НАТО заявили, что они нанесут превентивные высокоточные удары по пусковым установкам России, если начнется конфликт со страной-агрессорой. Однако страны Альянса не будут атаковать РФ первыми.

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