НАТО должен срочно усилить восточный фланг: Климкин назвал причину

В ситуации, когда страна-оккупант Россия фактически представляет опасность для каждой страны-члена НАТО, Альянсу необходимо усилить свой восточный фланг – как непосредственно в своих странах, так и в Украине. Впоследствии может быть создано совместное командование с Украиной на этом направлении.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Реакцией на происходящее (дипломат имел в виду случаи попадания российских дронов на территорию стран Европы. – Ред.) должно быть усиление восточного фланга НАТО. Причем, непосредственно как в восточных странах, так и у нас в Украине, поскольку это общая история", – заявил он.

"В конце концов, хотя НАТО не заявит об этом сейчас, я считаю, что лучшей реакцией было бы создание в будущем совместного командования – нашего и натовского – на восточном фланге со всеми вытекающими из этого последствиями, которые я сейчас не хочу озвучивать" , – заметил Климкин.

По его убеждению, Альянс должен не декларативно, а реально помогать странам-членам на востоке усиливать свою обороноспособность. В частности, речь идет о "дополнительных бригадах в балтийских странах, о дополнительных поставках оружия".

"Видите, как поляки активно возрождают свои вооруженные силы, но должна быть фактически новая концепция сдерживания России, новая концепция стратегического ослабления РФ. И здесь восточный фланг НАТО должен рассматриваться как единое целое", – подчеркнул он.

Дипломат убежден, что в ответ на повышение уровня опасности России НАТО также должен поднимать ставки. "И в смысле оружия, и в смысле обмена информацией, и в смысле логистики. То есть стратегически. Вместо этого то, что делается сейчас, в большей степени то, что уже было. А нужен новый качественный шаг в этом. Я очень надеюсь, что НАТО к этому придет", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, 4 сентября на территорию Румынии упали и сдетонировали несколько российских дронов-камикадзе "Шахед". Власти страны сначала отрицали этот факт, затем признали и инициировали расследование этого "инцидента". При этом ни один механизм, предусмотренный в таких случаях Уставом НАТО, не был задействован.