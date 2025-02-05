Насыпало больше метра снега: запад Японии накрыла непогода, в стране отменили железнодорожные и авиарейсы. Фото

В среду, 5 февраля, сильный снегопад обрушился вдоль побережья Японского моря. Погодные условия нарушили железнодорожное и воздушное сообщение в центральной Японии. Снегопады побили национальный рекорд, а метеорологическое агентство предупредило о еще большем снегопаде к выходным.

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Об этом пишет агенство Kyodo News. Авиакомпании Nippon Airways и Japan Airlines отменили некоторые свои рейсы из-за плохой погоды, в том числе рейсы между Токио и префектурой Тоттори на западе Японии и между префектурой Симанэ, а также на западе Японии, и островами Оки в Японском море.

По данным японского метеорологического агентства, на острове Хоккайдо в городе Обихиро за 12 часов выпало 1,29 метра осадков. Это впервые за 53 года, когда накопление снега превысило 1,2 метра. До 50 см снега выпало в Тояме, 48 см в Сиракаве и 45 см в Дзеэцу, префектура Ниигата.

Сильный снегопад зафиксировали и в Кусиро и Саппоро – в службы поступило десятки звонков от водителей со всего острова, чьи автомобили застряли в снегу.

Сообщается также о жертвах из-за суровой погоды, в том числе о мужчине в возрасте 50 лет, который ударился головой, упав с погрузчика во время расчистки снега в Тонами, префектура Тояма.

В префектуре Ямагути, западная Япония, 62-летняя женщина погибла после того, как на нее упало 18-метровое дерево, когда она направляла транспорт для удаления другого дерева, которое коснулось кабеля электропитания.

Метеорологическое агентство предупредило людей о возможных перебоях в движении, метели, высоких волны, а также отключений электроэнергии, падения деревьев и схода лавин.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 3 февраля, сначала на левом, а потом правом берегах города выпал снег. В частности, зима напомнила о себе на Троещине и в Голосеевском районе.

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