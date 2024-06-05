В 1949 году никто не хотел новой мировой войны, ибо только что отгремела предыдущая. Задачей Запада было именно предотвратить новую войну, а не развязать её. Поэтому целью Вашингтонского договора о создании НАТО было не ОБЯЗАТЬСЯ подключить к войне с участием кого-то из членов нового блока ещё и всех остальных, а лишь создать правовые основания для ВОЗМОЖНОСТИ такого вмешательства.

Вот почему в разрекламированной статье 5 и шла речь о действиях, которые каждая из сторон СОЧТЁТ для себя НЕОБХОДИМЫМИ: право есть, а обязательства нет.

Интересно, что в Варшавском договоре, заключённом в 1955 году, статья 4 содержала практически дословно ту же формулировку, что и статья 5 Вашингтонского договора (плюс его же чуть менее известная статья 7 о Совете Безопасности ООН).

Так москва в Варшаве тщательно воспроизвела текст для холодной войны, а не для горячей.

Более того: в договоре 1992 года о создании ОДКБ тоже статья 4 ПОЧТИ сохраняла ту же самую формулировку. НО: без слов "которые сочтёт необходимыми"!!! А в 2010 году ещё и добавили слово "НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО"!!!

То есть мордор даже в ельцинские времена дурака не валял, при власти же медвепуйла (когда путин был "премьером" при "президенте" медведеве) всё стало на свои места вообще.

Впрочем, даже такая формулировка не заставила россию (не говоря уже о других участниках ОДКБ!) вмешаться и помочь Армении против Азербайджана, которому активно помогала член НАТО Турция, так что фактически добровольность помощи всё равно сохранилась.

На таком фоне статья 5 Вашингтонского договора выглядит уж совсем беспомощной.

Кто захочет — тот поможет, к тому же лишь так, как захочет, и лишь тогда, когда захочет. ВСЁ! Больше ничего в статье 5 нет. Ибо 75 лет назад важно было создать основания для тех, у кого будет желание помочь, то есть для американцев — с их ядерным оружием! — на случай такого желания.

Прочее — миф.

Так куда-куда-куда, в какое такое говНАТО нас не берёт — ох и горюшко! — дедушка Байден?