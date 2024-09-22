"Настало время для мужества": глава МИД Британии обратился к США по поводу ударов их ракетами по РФ

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми заявил, что страна продолжает вести "деликатные переговоры" с Соединенными Штатами Америки о разрешении Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории России. Он подчеркнул, что в этом вопрос пришло время для мужества.

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Выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле в воскресенье, 22 сентября, Лемми сказал, что трудности и проблемы войны на Украине станут "глубже и суровее", особенно "по мере приближения конца 2025 года и в 2026 году". Его слова процитировало издание The Guardian.

"Так что это критический момент для нервов, смелости, терпения и стойкости от имени союзников, которые поддерживают Украину", – сказал он.

Журналисты пишут, что комментарии политика, по-видимому, были адресованы Белому дому, обеспокоенному рисками использования ракет Storm Shadow для атак на РФ.

Лемми подчеркнул, что Украина и ее западные союзники обсуждают, что еще может быть необходимо, чтобы помочь Киеву на поле боя, помимо попыток удержать линию фронта, которая находится под острым давлением на востоке.

"Я, как министр иностранных дел, конечно, не собираюсь комментировать подробности, потому что это может только помочь Путину. Но между союзниками в режиме реального времени идет обсуждение того, как мы можем поддержать Украину в преддверии зимы", – сказал Лемми.

Как известно, Британия пожертвовала Украине ракеты Storm Shadow из своих запасов, но США должны дать разрешение украинской армии использовать их на российской территории. Оружие использует американскую систему наведения, чтобы избегать российских помех, без которых оно рискует оказаться неэффективным в случае запуска.

Как известно, 13 сентября премьер Британии Кир Стармер прибыл в США, где провел переговоры с президентом Штатов Джо Байденом. Политики обсудили просьбу Украины о разрешении использовать ракеты большой дальности в войне против РФ. Однако лидеры так и не договорились о предоставлении разрешения Киеву бить ракетами Storm Shadow по военным целям на территории страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Times с ссылкой на источники писало, что Британия и США якобы согласились в ближайшее время предоставить Украине разрешение бить ракетами Storm Shadow по России. Но это разрешение не будут разглашать до момента запуска первой ракеты.

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