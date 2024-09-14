Байден и Стармер обсудили передачу Ираном ракет РФ, но дальнобойные удары Украины не согласовали: детали встречи

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в пятницу, 13 сентября, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме. Одной из тем разговора стала война в Украине – лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

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О деталях встречи сообщили на сайте Белого дома. Кроме того, Байден и Стармер "выразили обеспокоенность" поставками Ираном и Северной Кореей оружия России и поддержкой Китая оборонно-промышленной базы страны-агрессора.

Лидеры, как отметили в администрации Байдена, провели "углубленное обсуждение ряда вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес".

"Они подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии. Они выразили глубокую обеспокоенность по поводу поставок Ираном и Северной Кореей смертоносного оружия России и поддержки Китайской Народной Республикой российской оборонно-промышленной базы", – говорится в сообщении.

Также политики обсудили конфликт Израиля и Палестины, необходимость прекращения огня в секторе Газы и освобождения заложников обеими сторонами.

"Они подтвердили свою непреклонную приверженность безопасности Израиля, настоятельную необходимость соглашения о прекращении огня, которое освободит заложников и позволит увеличить помощь в секторе Газа, и необходимость того, чтобы Израиль сделал больше для защиты мирных жителей и решения тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа", – отметили в администрации американского президента.

Также одной из тем разговора политиков стали поддерживаемые Ираном атаки хуситов на торговые суда в Красном море.

Как пишет издание Politico, Байден и Стармер во время встречи с глазу на глаз в Белом доме обсудили просьбу Украины о разрешении использовать ракеты большой дальности в войне против РФ. Однако лидеры так и не договорились о предоставлении разрешения Киеву бить ракетами Storm Shadow по военным целям на территории страны-агрессора.

Отвечая на вопрос журналистов, что он думает о словах российского диктатора Путина о том, что такой акт поставит страны НАТО "в состояние войны с Россией", Байден сказал: "Я не очень много думаю о Владимире Путине".

Стармер на пресс-конференции после переговоров отметил, что окончательное решение о ракетах Storm Shadow не принято, и намекнул, что следующие шаги могут состояться на заседании Генеральной Ассамблеи ООН позже этого месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Джо Байдена отправила в Конгресс секретный отчет о своей стратегии войны в Украине. Белый дом опоздал на несколько месяцев – крайним сроком для этого был определен июнь этого года.

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