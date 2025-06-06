Нашли производство дронов: Израиль нанес мощный удар по Бейруту

Израиль нанес несколько авиаударов по южным пригородам Бейрута. Армия обороны Израиля заявила, что обнаружила подразделение "Хезболлы", которое подпольно производит "тысячи беспилотников", и финансируется "иранскими террористами".

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Удару по Бейруту предшествовало заявление представителя израильских военных. Авихай Адраи на арабском языке приказал жителям районов Хадат, Харет Хрейк и Бордж-эль-Бараджне в районе Дахие эвакуироваться.

"Вы находитесь рядом с инфраструктурой, принадлежащей Хезболле", - отметил представитель военных и обозначил конкретные здания.

Удар был нанесен накануне Ид аль-Адха, одного из важнейших праздников в исламе. Нападение произошло несмотря на то, что в течение последних шести месяцев между Израилем и группировкой "Хезболлы" действовало прекращение огня.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что он "решительно осуждает" эти удары.

"Я считаю их систематическим и преднамеренным нападением на нашу родину, ее безопасность, стабильность и экономику, особенно в преддверии праздников и туристического сезона", - отметил он.

Президент Ливана Джозеф Аун также назвал удары "вопиющим нарушением международного соглашения", отметив, что это произошло "накануне священного религиозного праздника".

Израильские военные заявили, что "широкомасштабное использование" "Хезболлой" беспилотников было ключевым фактором их атак на Израиль, назвав эти действия "откровенным нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном".

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного боевика "Хезболлы" - Мохаммеда Али Джамуля. Он возглавлял ракетно-артиллерийские силы группировки в округе Шакиф на юге Ливана.

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