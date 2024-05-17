'Наша цель – демонтаж Российской империи': Каспаров заявил о необходимости военного поражения путинизма

Россия может превратиться в "нормальное национальное государство". Но только при условии поражения в войне в Украине. Военное поражение РФ является поражением путинизма, которое приведет к ликвидации диктаторского режима Кремля, считает основатель "Форума свободной России", политик Гарри Каспаров.

"Когда мы говорим о ликвидации режима, мы имеем в виду, что наша цель – это демонтаж Российской империи. Трансформация России в нормальное национальное государство", – сказал Каспаров на конференции ФСР в Варшаве.

Политик добавил, что "депутинизация" и "деимпериализация России" невозможны без суда над российскими военными преступниками, совершавшими свои преступления против Украины и ее народа. А победа Украины нуждается в помощи других, цивилизованных стран.

Соответственно, Форум призвал демократическое сообщество всего мира "оказать Украине максимальную помощь в борьбе с путинской агрессией".

Отдельно у Каспарова обратились к российской оппозиции с предложением максимально поддержать всеми возможными способами все российские добровольческие соединения, воюющие на стороне Украины.

"Не отворачивайтесь от своих соотечественников, решивших с оружием в руках бороться с путинской тиранией! Мы убеждены, что эти подразделения могут стать основой формирования более многочисленной Армии освобождения России", – обратился Форум к россиянам.

Правда, у Каспарова достаточно скептически оценивают большинство российских политиков-оппозиционеров, потому что для них "без запинки произнести, что путинский режим нелегитимен, война преступна, а Крым является украинским, по-прежнему проблема, а донатить на ВСУ означает спонсировать войну". Участники Форума все-таки надеются, что в РФ такие не все.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки помогает российским добровольцам из легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона, действующих на территории России.

В свою очередь, российские добровольцы сообщили, что цель №1 их рейдов на территорию РФ – помощь Силам обороны Украины, чтобы страна-агрессор проиграла в войне. Цель №2 – продолжить освободительный поход и поставить флаг РДК над кремлевской стеной.

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