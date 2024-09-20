'Наша обязанность – поддерживать Украину': Финляндия озвучила приоритеты своего председательства в ОБСЕ

Война, которую Россия начала и ведет против Украины, является самым большим источником опасности для Европы. Именно поэтому поддержка Украины станет главным приоритетом для Финляндии во время ее председательства в следующем году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Об этом заявила министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она подчеркнула, что поддержка Украины является "логической обязанностью ОБСЕ", вытекающей из принципов, на которых была основана Организация по безопасности.

"Во время своего председательства Финляндия будет подчеркивать принципы и обязательства ОБСЕ. Хотя они были откровенно нарушены Россией, они остаются в силе и составляют основу европейского порядка безопасности", – сказала финская госчиновница.

Элина Валтонен отметила, что никогда после второй мировой войны евроатлантическое сообщество не сталкивалось с таким уровнем незащищенности, как сейчас. И это вина России.

"Агрессивная война России против Украины является крупнейшим источником опасности для Европы. Россия нарушает все десять принципов Хельсинкских соглашений. Поэтому Финляндия оставит Украину в центре работы ОБСЕ во всех измерениях... Мы утверждаем эти принципы не только для Украины, мы утверждаем их ради всех наций" ", - подчеркнула финская чиновница.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в ОБСЕ призвала принять решение о применении дальнобойного оружия по территории РФ. Впрочем, этот призыв у организации так и остался без ответа.

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