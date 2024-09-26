'Наша безопасность не региональная, а глобальная': президент Румынии заверил, что полностью поддерживает мирный план Зеленского

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна полностью поддерживает Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, что Киеву нужна мощная поддержка ООН.

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Соответствующее заявление Йоханнис сделал, выступая перед Генассамблеей ООН, передает "Укринформ". Он подчеркнул, что безопасность – вопрос не региональный, а глобальный.

"Наша безопасность не региональная, она глобальная. Эта жестокая война уже нанесла ущерб нациям и людям во всем мире. Продовольственная безопасность является доказательством. Моя страна играет решающую роль в реализации экспорта зерна из Украины через наши порты на Дунае и Черном море. Долговременный конфликт недопустим, и мы должны держаться курса...Румыния полностью поддерживает мирную инициативу президента Зеленского", – отметил политик.

Он также заверил, что Румыния будет поддерживать Украину и украинцев столько, сколько это потребуется.

Йоханнис сказал, что российская агрессия стала причиной самого большого кризиса в Европе в новейшей истории. Нарушения международного права и последствия войны России против Украины являются глобальными, они выходят далеко за пределы Европы.

Кроме того, румынский президент добавил, что Украине сейчас нужна поддержка со стороны всех государств-членов ООН.

"Украина нуждается в твердой поддержке всех государств-членов ООН, которые полны решимости соблюдать международное право и Устав ООН. Это единственный подход к обеспечению справедливого и длительного мира, который полностью соответствует Уставу ООН и международному праву", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская формула мира может стать основой для модернизации существующей архитектуры безопасности в мире и вернуть реальную силу Устава ООН. Дело в том, что украинское предложение не предусматривает права вето и таким образом делает невозможным невыполнение Устава ООН, отметил Владимир Зеленский.

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