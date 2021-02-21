NASA предложило всем желающим сделать фото на Марсе

Американское космическое агентство NASA создало уникальную виртуальную фотокабину с видами Марса. На их фоне может сделать снимок любой желающий.

На собственном сайте NASA отметили, что пока не могут "доставить вас на Марс, однако могут доставить вам Красную планету".

"Присоединитесь к управлению миссией или отправляйтесь на Марс рядом с марсоходом", – говорится в описании новинки.

Для создания фотографии, поясняет агентство, необходимо выполнить несколько простых действий: скачать свое фото, выбрать фон, загрузить и сохранить изображение. Предлагается также поделиться им, используя хэштег #CountdownToMars.

Отметим, разработчики предлагают сделать снимок на фоне пейзажей Красной планеты, у марсохода, ракет, а также офиса NASA.

Отметим, ранее ученые NASA рассчитали возможные места для высадки людей на Марсе. Ориентировались при этом на наличие воды. В процессе работы была создана иллюстрированная карта северного полушария Марса, где отмечены зоны вечной мерзлоты и распределения водяного льда до экватора.

Как сообщал OBOZREVATEL, также американское космическое агентство впервые опубликовало цветные фото с высоким разрешением и видео со звуком с Марса. Снимки сделаны с помощью камер Hazard Cameras с марсохода Perseverance.