NASA предложило всем желающим сделать фото на Марсе

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Мир
4,0 т.
NASA создало возможность сделать фото на Марсе всем желающим

Американское космическое агентство NASA создало уникальную виртуальную фотокабину с видами Марса. На их фоне может сделать снимок любой желающий.

На собственном сайте NASA отметили, что пока не могут "доставить вас на Марс, однако могут доставить вам Красную планету".

"Присоединитесь к управлению миссией или отправляйтесь на Марс рядом с марсоходом", – говорится в описании новинки.

Для создания фотографии, поясняет агентство, необходимо выполнить несколько простых действий: скачать свое фото, выбрать фон, загрузить и сохранить изображение. Предлагается также поделиться им, используя хэштег #CountdownToMars.

NASA создало уникальную виртуальную фотокабину
Фотокабина NASA дает возможность создать фото на фоне агентства

Отметим, разработчики предлагают сделать снимок на фоне пейзажей Красной планеты, у марсохода, ракет, а также офиса NASA.

Пользователь может выбрать разные фоны
Пользователь имеет возможность создать фото на фоне пейзажей Марса
Разработка дает возможность создать фото на фоне марсохода

Отметим, ранее ученые NASA рассчитали возможные места для высадки людей на Марсе. Ориентировались при этом на наличие воды. В процессе работы была создана иллюстрированная карта северного полушария Марса, где отмечены зоны вечной мерзлоты и распределения водяного льда до экватора.

Как сообщал OBOZREVATEL, также американское космическое агентство впервые опубликовало цветные фото с высоким разрешением и видео со звуком с Марса. Снимки сделаны с помощью камер Hazard Cameras с марсохода Perseverance.

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