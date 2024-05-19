'Нас сдерживает страх': премьер Эстонии объяснила, почему Украина получает недостаточно поддержки

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Украина не получает военную помощь от партнеров в необходимом объеме. Это связано с тем, что свободный мир в оказании поддержки нашей стране сдерживает страх.

Такое заявление Каллас сделала в субботу, 18 мая, на заключительной дискуссии конференции Леннарта Мери о поддержке Украины. Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

"Нас в поддержке Украины сдерживает страх. У стран есть разные страхи, будь то ядерный страх, страх эскалации, страх миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха", – сказала Каллас.

Премьер добавила, что Эстония и другие партнеры должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Она заверила, что западные страны будут действовать решительно и "не позволят противникам диктовать их будущее".

"Мы должны помочь Украине оттеснить Россию к ее границам. Мы должны продолжать применять санкции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена. Агрессор должен компенсировать причиненный ущерб, а виновные, включая российское руководство, должны быть привлечены к ответственности", – отметила политик.

Каллас также подчеркнула, что мир, который нужен Европе, предполагает конец "серых зон". Это означает, что Украина должна стать членом и ЕС, и НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, США в понедельник, 20 мая, проведут очередную встречу в формате "Рамштайн". Контактная группа по обороне Украины под руководством министра обороны США Ллойда Остина и главы Объединенных штабов США генерала Чарльза Брауна встретится в онлайн-формате.

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