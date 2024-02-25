На президентских выборах 2000 года демократ Гор набрал в итоге на полмиллиона с лишним больше голосов, чем его соперник, но выборы честно выиграл республиканец Буш-младший.

На президентских выборах 2016 года демократ Клинтон набрала в итоге почти на 3 миллиона больше голосов, чем её соперник, но выборы честно выиграл республиканец Трамп.

Так экс-президенту Клинтону не удалось провести в президенты ни своего вице-президента, ни свою жену, хотя за каждого из них отдало голоса большинство американцев, принявших участие в выборах.

Дело в том, что при уникальной системе американских выборов важно не то, за кого большинство народа США, а — с учётом по-настоящему федеративного устройства страны — за кого большинство штатов, особенно штатов с большим количеством населения.

При этом фактически действует принцип "ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ", согласно которому даже преимущество в один голос в каком-либо штате предоставляет такому победителю все голоса, принадлежащие этому штату в коллегии выборщиков (которая формально и избирает президента).

То есть насколько [не]убедительна победа в штате — роли не играет: важным в каждом штате является лишь собственно факт победы. Победа более чем в один голос — в любом штате, таким образом, излишня и абсолютно ничего не добавляет.

Поскольку же в подавляющем большинстве штатов заранее известно, за кого — республиканца или демократа — они будут голосовать, а конкретное количество голосов не имеет значения, нет и смысла вести там агитацию, ведь всё равно заранее известный победитель получит от такого штата всё.

Таким образом, борьба за голоса реально имеет место лишь в колеблющихся штатах, а таких обычно 7-8, с запасом — 10-12.

И если колеблющиеся штаты составляют — условно — 20 процентов населения и в каждом из этих штатов ещё не определились — условно — тоже 20 процентов (а остальные уже знают, за кого будут голосовать), то всё зависит от этих 20 процентов от 20 процентов, то есть от 4 процентов — это колеблющиеся там, где колеблются.

Эти неортодоксы в неортодоксальных штатах — фактически и определяют президента США. Общие факторы на них не повлияли, так что всё будет зависеть от факторов второго-третьего уровня, в том числе и случайных. Что-то здесь, вне сомнений, есть от генератора случайных чисел.

Ну а система уже преобразует это незначительное преимущество во ВСЕ голоса, принадлежащие такому штату, которые могут стать решающими. Правда, так же может быть и с победой конкурента в другом штате. Случайность последнего дня сражается со случайностью последнего дня. Иногда результат действительно может совпадать с суммарным волеизъявлением всего населения. Впрочем, это никоим образом не гарантируется.

Так избирают главного человека Главной страны мира. Человечество ждёт своей судьбы.