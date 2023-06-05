'Находимся в фазе переосмысления': Германия может согласиться поставлять Украине современные истребители

Германия может согласиться поставлять Украине современные западные истребители. В настоящее время правительство страны находится в фазе переосмысления.

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Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщает интервью DW.

"Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно, и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели", – сказал он.

Стоит отметить, что у Германии нет истребителей F-16. Однако у Бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут сняты с вооружения и заменены F-35. Это хоть и старый реактивный истребитель, но все еще очень мощный.

В Министерстве иностранных дел Украины обратились к Германии с предложением передать украинской армии, борющейся с вторжением России, боевые самолеты Tornado. Это вооружение Берлин должно скоро заменить другим.

Tornado (полное название – Panavia Tornado) – это двухместный многоцелевой боевой реактивный двухмоторный самолет третьего поколения с крылом переменной стреловидности. Также известен под названиями MRA-75 и Panavia 200.

Tornado может использовать большинство вооружений воздушного базирования, которые есть в ассортименте армий стран-членов НАТО, включая как неуправляемые бомбы, так и бомбы с лазерной наводкой, противокорабельные и противорадарные ракеты, а также специализированное оружие, такое как противопехотные мины, противоракеты или боеприпасы для уничтожения взлетных полос. Всего при боевом радиусе действия почти в 1400 км Tornado может брать на борт до 9 тонн вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Силы обороны будут использовать всю наземную технику в долгожданном контрнаступлении против войск РФ этим летом. В то же время военные не применяли бы истребители F-16, если бы те уже были на вооружении.

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