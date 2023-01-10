Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории: названа причина

В Армении не захотели проводить на своей территории в 2023 году учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военного блока во главе с РФ. В Ереване такие меры считают нецелесообразными.

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Об этом, в частности, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции 10 января. Его слова процитировало издание News.am.

"Министр обороны Сурен Папикян уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в этой ситуации мы считаем нецелесообразным проведение учений на территории республики. В текущем году такие военные учения не состоятся", – заявил политик.

Ранее сообщалось о намерении провести на территории Армении учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Так, минобороны РФ анонсировало, что российские военнослужащие сухопутных войск будут задействованы в тренировках миротворческих контингентов организации.

В сентябре 2022 года Армения также отказалась проводить учения ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном.

Кроме нее, в ОДКБ входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и страна-агрессор Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что ОДКБ уже начала разваливаться. По его словам, судьба военного блока будет решена по результатам войны в Украине.

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