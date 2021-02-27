Президент Азербайджана рассказал, как удалось провести блестящую операцию в Нагорном Карабахе. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
9,1 т.
Ilham Aliyev

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на территории Нагорного Карабаха противник почти 30 лет очень активно укреплял линию обороны, поэтому ее злом "требовал огромного мужества и бесстрашия".

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос известного военного журналиста Романа Бочкалы во время рабочего визита последнего в столицу Азербайджана – Баку. Видео разговора общественный активист поделился на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Журналист отметил, что его "интересовали подробности блестящей спецоперации по освобождению оккупированных территорий".

"30 лет азербайджанцев мариновали в рамках минского процесса (да-да! Тоже минского!). Пока армия не произвела должного. В кратчайшие сроки. 44 дня. Практически не допустив потерь среди мирного населения... Снимаю шляпу", – написал Бочкала.

Глава Азербайджана сообщил, что противник делал все возможное, чтобы укрепить свои позиции.

Роман Бочкала
Ильхам Алиев

Предлагаем почитать ответ Алиева:

"И даже когда посещаешь освобожденные территории – наверняка вы тоже видели, особенно вот, в Физулинском направлении, там несколько линий обороны вот этих волов. Плюс долговременные огневые точки, плюс даже их все собственные траншеи были пристрелены, чтобы в случае если мы заходим туда – накрыть нас артиллерийским огнем.

Поэтому злом обороны требовал огромного мужества, бесстрашия. И наши штурмовые отряды, которые прорывали линию обороны, проявили настоящий героизм и среди них, к сожалению, были жертвы. Поэтому прорвать линию обороны было главной задачей. Причем мы же знали примерно, где они нас ждут и что они сделают, поэтому мы шли оттуда, откуда им даже трудно было представить. Они до сих пор не могут понять, как мы оказались в Шуши. Вот они друг друга спрашивают, иногда в прессе это выходит. Ну, когда-нибудь поймут".

Президент добавил, что именно спецназовцы и авиация сыграли большую роль в минимизации жертв. Слаженная работа и планирование военных привели к успеху операции.

"Это история мужества, героизма, самопожертвования спецназа Азербайджана и специальных сил других воинских подразделений. Но сегодня это не секрет, что в боевых действиях участвовали также силы специального назначения пограничной службы, внутренних войск, службы безопасности, службы разведки, специальные силы Нахичеванской армии. У каждого была своя задача под единым командованием и то, что за 44 дня мы освободили территории, в этом большая заслуга спецназа, также армейских корпусов, которые сыграли большую роль в освобождении территорий и содержании позиций.

Фронтовая авиация, беспилотные летательные аппараты, они, конечно, сыграли очень большую роль в минимизации жертв, потому что если бы их не было, то жертв было бы намного больше. Они не только несли функцию ударную разведывательную, но и корректирующую. Комбинация всех этих действий привела к успеху, но и конечно же правильное планирование".

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Согласно документу, стороны конфликта остаются на нынешних позициях, но большая часть Нагорного Карабаха возвращается Азербайджану.

  • 14 декабря Азербайджан и Армения начали масштабный обмен пленными и заложниками по принципу "всех на всех".

  • 11 января в Москве прошли переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе между президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

АзербайджанКонфликт в Нагорном КарабахевоенныеРоман БочкалаИльхам Алиев