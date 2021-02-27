Президент Азербайджана рассказал, как удалось провести блестящую операцию в Нагорном Карабахе. Видео

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на территории Нагорного Карабаха противник почти 30 лет очень активно укреплял линию обороны, поэтому ее злом "требовал огромного мужества и бесстрашия".

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос известного военного журналиста Романа Бочкалы во время рабочего визита последнего в столицу Азербайджана – Баку. Видео разговора общественный активист поделился на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Журналист отметил, что его "интересовали подробности блестящей спецоперации по освобождению оккупированных территорий".

"30 лет азербайджанцев мариновали в рамках минского процесса (да-да! Тоже минского!). Пока армия не произвела должного. В кратчайшие сроки. 44 дня. Практически не допустив потерь среди мирного населения... Снимаю шляпу", – написал Бочкала.

Глава Азербайджана сообщил, что противник делал все возможное, чтобы укрепить свои позиции.

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"И даже когда посещаешь освобожденные территории – наверняка вы тоже видели, особенно вот, в Физулинском направлении, там несколько линий обороны вот этих волов. Плюс долговременные огневые точки, плюс даже их все собственные траншеи были пристрелены, чтобы в случае если мы заходим туда – накрыть нас артиллерийским огнем.

Поэтому злом обороны требовал огромного мужества, бесстрашия. И наши штурмовые отряды, которые прорывали линию обороны, проявили настоящий героизм и среди них, к сожалению, были жертвы. Поэтому прорвать линию обороны было главной задачей. Причем мы же знали примерно, где они нас ждут и что они сделают, поэтому мы шли оттуда, откуда им даже трудно было представить. Они до сих пор не могут понять, как мы оказались в Шуши. Вот они друг друга спрашивают, иногда в прессе это выходит. Ну, когда-нибудь поймут".

Президент добавил, что именно спецназовцы и авиация сыграли большую роль в минимизации жертв. Слаженная работа и планирование военных привели к успеху операции.

"Это история мужества, героизма, самопожертвования спецназа Азербайджана и специальных сил других воинских подразделений. Но сегодня это не секрет, что в боевых действиях участвовали также силы специального назначения пограничной службы, внутренних войск, службы безопасности, службы разведки, специальные силы Нахичеванской армии. У каждого была своя задача под единым командованием и то, что за 44 дня мы освободили территории, в этом большая заслуга спецназа, также армейских корпусов, которые сыграли большую роль в освобождении территорий и содержании позиций.

Фронтовая авиация, беспилотные летательные аппараты, они, конечно, сыграли очень большую роль в минимизации жертв, потому что если бы их не было, то жертв было бы намного больше. Они не только несли функцию ударную разведывательную, но и корректирующую. Комбинация всех этих действий привела к успеху, но и конечно же правильное планирование".

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