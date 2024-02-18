'Надо сделать это сейчас': вице-канцлер ФРГ призвал европейские страны унифицировать производство оружия

Страны Европы должны согласовать производство передовых вооруженных систем с целью повышения эффективности оказания помощи Украине и обеспечения собственной безопасности. Следует принять решение и наладить процесс.

Такое заявление сделал вице-канцлер Германии и федеральный министр экономики Роберт Хабек во время Мюнхенской конференции безопасности. Об этом сообщает Укринформ.

"Нужно определить лучшие системы и начать производить их везде. Одного типа. Следует принять решение и наладить процесс. Надо сделать это сейчас", – сказал вице-канцлер.

По его словам, этого до сих пор не произошло по трем причинам: по национальной гордости (некоторые страны гордятся своими технологиями и не желают допускать европейские компании к процессу производства); страх сокращения рабочих мест и их перенос в другие страны; надежда, что ситуация вскоре нормализуется и потому не нужно инвестировать в оружие.

"Старое время не вернутся, по крайней мере скоро. Поэтому нужно инвестировать в оборонную промышленность", – подчеркнул Хабек.

По его убеждению, это могло быть начато еще два года назад, но в Европе была большая надежда на "вечный мир" после завершения Холодной войны.

Что касается помощи Украине, то Хабек подтвердил свою позицию, что Германия делает многое, но все же не использует все возможности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 февраля президент Зеленский выступил на двухдневной Мюнхенской конференции, которая стартовала накануне. В речи он призвал остановить агрессора и указал на риски для всего мира. По словам Зеленского, 2024 год должен стать "время восстановления правил мирового порядка".

– Президент также прокомментировал вопросы мобилизации в Украине. Он заявил, что для обороны нужно определенное количество людей и ротации, чтобы люди могли восстанавливаться. Для контрнаступления же нужно совсем другое количество военных.

– 16 февраля Зеленский посетил Германию и Францию, где подписал двусторонние соглашения о гарантиях безопасности для Украины, которые будут действовать до вступления украинского государства в НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!