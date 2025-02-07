'Надо предотвратить ядерный инцидент': Гросси провел 'консультации' в Москве. Подробности и фото

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 7 февраля приехал в Москву. Там он провел переговоры с директором "Росатома" Алексеем Лихачевым и российскими гражданскими и военными специалистами по ядерной безопасности.

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Поездка в РФ состоялась после того, как 4 февраля Гросси приезжал в Украину. На своей странице в X (Twitter) он написал о межведомственных консультациях с россиянами.

Мол, "после трех лет переговоров по ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции они стали важнее, чем когда-либо".

Гросси также заверил, что МАГАТЭ "полностью вовлечено в предотвращение ядерной аварии".

Роспропаганда в свою очередь заявила, что в центре обсуждений были Курская и оккупированная Запорожская АЭС.

Лихачев похвастался, что опыт взаимодействия россиян с МАГАТЭ был "уникальным в мире".

Также он цинично заявил, что россияне, оккупировавшие ЗАЭС, прилагают усилия для "безопасной" эксплуатации объекта.

"Наши общие усилия имели целью предотвратить ядерный инцидент с серьезными радиологическими последствиями", – выдал представитель страны-агрессора.

А Гросси, отвечая на вопросы пропагандистов, сказал, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС не может назвать сторону, атакующую станцию, так как для точного ответа нужны доказательства для "собственной независимой оценки".

Как ранее писал OBOZ.UA, во время визита Рафаэля Гросси в Украину ключевой целью была оценка ущерба на подстанции "Киевская" вследствие обстрелов РФ. Это была его 11-я поездка в нашу страну с начала полномасштабной войны.

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