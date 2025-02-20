Надо предотвратить награждение Путина за вторжение в Украину: конгрессмен США Фицпатрик сделал громкое заявление

Конгрессмен США Брайан Фицпатрик заявил, что многие американские политики из обеих партий выступают против любых решений, которые могут выгодно сыграть на руку Владимиру Путину. Они готовы сделать все возможное, чтобы он не получил никаких выгод за свою агрессию, военные преступления и нарушения прав украинцев.

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Об этом Фицпатрик написал в соцсети X, добавив, что Украине нельзя навязывать никаких мирных соглашений, не гарантирующих ее безопасности и суверенитета. Он отметил, что народ Украины избрал Владимира Зеленского на свободных и справедливых президентских выборах (73% голосов), чего в России до сих пор не было.

"Президент Зеленский и все участники переговоров должны знать это: есть определяющее количество членов Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и в обеих палатах, которые готовы, желают и способны сделать все возможное, чтобы предотвратить вознаграждение коммунистического диктатора Владимира Путина за его незаконное вторжение, изнасилование, изнасилование включая такое количество женщин и детей", – подчеркнул конгрессмен.

По его словам, американские конгрессмены воспользуются каждым рычагом и голосом, независимо от личных или политических последствий.

"Этот вопрос настолько чувствителен ко времени и столь экзистенциален. Это определяет наследство", – сказал политик.

Фицпатрик подчеркнул, что мир должен быть не только немедленным, но и справедливым. Он должен предусматривать ответственность России за совершенные преступления, уважение жертв войны и равномерное распределение расходов на восстановление между европейскими государствами.

По его мнению, любой другой подход лишь поощрит будущие вторжения и повлечет за собой новые трагедии. Фицпатрик подчеркнул, что США должны поддерживать мир через силу, ведь это единственный путь к справедливости и безопасности.

"Это о мире через силу. Это о патриотическом здравом смысле. А патриотический здравый смысл – это то, за что Америка всегда должна выступать", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 февраля Трамп подверг резкой критике главу Украины в соцсети Truth Social. Он заявил, что Зеленский "выманил" у США 350 миллиардов долларов на войну, "которую нельзя выиграть", и "играл как на скрипке" на Джо Байдене. Также президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов".

После этого поддержку Зеленскому выразили многие мировые лидеры, среди которых и ряд американских чиновников и конгрессменов.

В Организации Объединенных Наций не согласились с заявлением Трампа. Они считают Зеленского легитимным главой государства, управляющим страной после законных выборов.

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