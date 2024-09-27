'Надеюсь на прорыв, а не шантаж': Дуда высказался о решении исторических вопросов с Украиной

Польша стремится к решению болезненных вопросов в истории отношений с Украиной, прежде всего она желает расставить точки над "і" относительно Волынской трагедии. В то же время, решать эти вопросы официальная Варшава предпочитает не путем шантажа вступлением Украины в ЕС, а переговорами.

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По крайней мере, об этом в интервью польскому телеканалу Polsat News заявил президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что надеется на достижение дипломатического "прорыва" в вопросе эксгумации поляков-жертв Волынской трагедии до конца своей президентской каденции.

Дуда рассказал, что во время последней встречи с Зеленским в США, на полях Генассамблеи ООН, он вопрос Волынской трагедии не затрагивал: вместо противоречивых исторических событий два президента сконцентрировались на настоящем, что объединило Польшу и Украину.

"Мы встретились в штаб-квартире ООН. Мы перебросились несколькими словами. Мы говорили о фронтовых вопросах и о том, как выглядит ситуация сегодня", – отметил Дуда.

Однако тема Волынской трагедии во время контактов между Киевом и Польшей поднимается регулярно, в частности Дуда не раз обсуждал ее с Зеленским.

"Результатом этих переговоров и моих медленных достижений в этом вопросе, потому что это щепетильные и трудные вопросы, стало присутствие Владимира Зеленского в кафедральном соборе в Луцке, где мы вместе собрались в годовщину Волынской резни. Это был важный символ", – убежден президент Польши.

В частности, вопрос эксгумации погибших на Волыни во время трагических событий поляков Дуда, по его словам, поднимал и во время своего визита в Украину 24 августа этого года, в День Независимости Украины. И, считает президент Польши, в конечном итоге двум государствам удастся достичь взаимопонимания – однако исключительно путем дипломатии.

"Я надеюсь, что до конца моего президентства в этом вопросе будет какой-то прорыв. Но я бы не хотел, чтобы это делалось путем скандального шантажа, который, по моему мнению, не принесет хороших результатов", – подчеркнул Дуда.

Такого мнения, похоже, придерживаются не все представители властных кругов Польши. Ряд польских политиков, в том числе и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камис действительно прибегают к напоминающим шантаж заявлениям: они настаивают, что без прояснения прошлого о вступлении Украины в Европейский Союз "не может быть и речи".

Однако Дуда, по его словам, выступает против подобной позиции. Он убежден, что "этот вопрос нужно решать по-другому, а не угрозами блокирования интеграции Украины с Западом".

"Блокировка интеграции Украины с Западом – одна из причин, почему Путин напал на Украину. Поэтому вступать в отношения с Украиной таким образом – это в определенном смысле идти по пути Путина", – подчеркнул польский президент.

Напомним, во время визита в Украину в День Независимости, Дуда выступил против намерений блокировать вступление Украины в ЕС из-за Волынской трагедии. Действия политиков, выступающих за такой способ решения спорных вопросов, он тогда также сравнил с действиями кремлевского диктатора.

OBOZ.UA подробно рассказывал, как и почему Волынская трагедия, произошедшая в 20 веке, омрачает отношения Украины с Польшей в веке 21-м и кто и с какой целью спекулирует общей болью двух народов уже не один десяток лет подряд.