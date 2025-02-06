'Надеюсь, этот год будет решающим': Сикорский описал, каким должно быть поражение Путина в войне

Положительные преобразования в Российской Федерации могут произойти только после тяжелого военного поражения, о чем свидетельствует история этой страны. Поэтому и в сегодняшней ситуации Россия сможет поправиться от своей имперской болезни только после тяжелого военного провала кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Об этом заявил министр иностранных дел председательствующей в ЕС Польше Радослав Сикорский. Свое убеждение он выразил 6 февраля в Брюсселе на встрече с журналистами. Его цитирует Укринформ.

"Я надеюсь, что это будет решающий год для войны в Украине, и что агрессор не получит вознаграждение за свои действия. Это нужно не только Украине, это отвечает интересам Европы и самой России", – сказал Сикорский.

Польский министр подверг критике убеждения некоторых политиков, что Путину якобы необходимо "сохранить лицо". Он подчеркнул, что провал диктатора, наоборот, должен быть видимым.

"Россия должна излечиться от своих имперских убеждений. Уроки российской истории свидетельствуют не только о том, что реформы в России начинаются после военного провала, но и о том, что преобразования в России происходят только после военного провала", – отметил главный польский дипломат.

При этом Сикорский подчеркнул, что Путин, начав полномасштабное вторжение в Украину, нарушил не только все нормы международного права, но и собственные обязательства, тем самым запятнав свое политическое лицо. Ведь Россия гарантировала Украине независимость и территориальную целостность и не только в рамках пресловутого Будапештского меморандума о ядерном разоружении, но и в других двусторонних договорах между РФ и Украиной.

"Путин сам вел переговоры и подписывал соглашение между Россией и Украиной о границах, поэтому он является нарушителем собственного внутреннего законодательства. И он может завершить эту войну одним телефонным звонком к Герасимову, приказав убрать своих солдат из Украины. Я не беспокоюсь о том, чтобы Путин чувствовал себя удобно, не волнуюсь по поводу его политического лица. Когда вы вторгаетесь в другое государство, вы рискуете последствиями, как для вашей собственной страны, так и для самого себя", – подчеркнул Радослав Сикорский.

Как сообщал OBOZ.UA, президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились в Варшаве и обсудили дальнейшее взаимодействие стран, оборонную помощь и приближение справедливого мира. Польский лидер подчеркнул, что страна всегда будет поддерживать Украину, в частности, будет участвовать в ее восстановлении.

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