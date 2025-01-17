'Надеемся, тебе понравится наша свобода выражения мнений': Шарли Эбдо опубликовали карикатуры на Илона Маска в соцсети Х. Фото

Известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал выпуск, который "посвятил" самому богатому человеку мира. Речь идет об американском миллиардере Илоне Маске. Вопреки своему правилу не обнародовать в соцсетях что-нибудь кроме обложки, журнал большинство скетчей из номера о Маске выложил в соцсети Х.

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Как отметили авторы, этот номер журнала "посвящён нашему собственному взгляду на свободу слова". Они поинтересовались, как сам Маск относится к таким проявлениям свободы слова.

"Привет, Илон Маск! Мы надеемся, что вам понравится наша идея свободы мнения. Пожалуйста, не стесняйтесь предоставить нам больше тем (для рисунков), что именно вам нравится", – предложили авторы Charlie Hebdo.

Напомним: после приобретения Twitter, который Маск переименовал в Х, миллиардер пообещал, что в его соцсети цензурирования контента не будет, потому что это подавление свободы слова. Хотя в Х цензура запощенных постов все еще существует.

На обложке издания Илон Маск в виде червя выбирается из трупа известного французского праворадикального политического деятеля Жан-Мари Ле Пен. Надпись на обложке: "Илон Маск: крайне правое будущего".

На другом скетче Маск изображен со свиным носом. Подпись "Дополненный человек", очевидно, намекает на разработки в лабораториях Маска, где ученые пытаются вживлять в людей микрочипы.

В скетче, где Маск, по всей видимости, в авто Cybertrucks его компании Tesla пересекает джунгли в Африке на руках туземцев, подпись означает "Создание автомобилей для мастер-гонок".

На рисунке, где Маск с вантузом в руках рядом с Трампом, надпись означает, что "Twitter Маска разблокирует свободу слова". Это намек на разблокировку аккаунта Трампа в Twitter, который был заблокирован предыдущими владельцами сети из-за многочисленных нарушений.

"Марсианский" скетч на миллиардера имеет подпись "Маск делает вселенную более живой". Сам Маск на рисунке кричит: "Горите в аду, трансмарсиане!"

"Он все еще функционирует, даже после того, как его старшая дочь обезглавила его", – этот скетч, кроме намека на вживление чипов в людей, содержит намек на родственные отношения Маска, в частности, на трансгендерного ребенка миллиардера.

Заметим, что и выше- и нижепредложенные карикатуры, как и все творчество этого журнала, всегда имеют по два-три намека на те или иные особенности своих "героев".

Скетч "Кибербуллинг" имеет надпись "Маск/Цукерберг детоубийцы". Это намек на распространение сетями этих миллиардеров контента, что приводит к самоубийству детей.

И это далеко не все карикатуры, которые позволили себе создать художники Charlie Hebdo.

Интересно, что господин Маск пока никак не ответил журналу, хотя обычно в сети миллиардер оперативно отвечает на твиты, связанные с ним. А вот пользователи ответили – своими, не менее остроумными мемами.

Как сообщал OBOZ.UA, Charlie Hebdo заплатил кровью за свое право освещать главные социальные, политические, экономические и международные проблемы текущих событий острым журналистским пером и кистью.

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