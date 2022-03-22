Над посольством России в Польше заметили дым. Фото

Во вторник, 22 марта, над зданием Посольства Российской Федерации в Варшаве заметили черный дым. Природу этого дыма пока не выяснили, но зрелище явно напоминает оповещение жителей Ватикана об избрании нового Папы Римского.

Соответствующее фото опубликовали авторы Telegram-канала "Так люблю той Львів". Они выразили надежду, что и в этот раз черный дым символизирует смену верховной власти, но только уже в Кремле.

"Над домом посольства России в Польше поднимается дым. Где-то мы уже видели это", – указано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, руководство Польши ведет активную подготовку к вероятной агрессии со стороны Москвы, вызванную твердой и вещественной поддержкой Украине на фоне военного вторжения российских войск.

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