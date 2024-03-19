На востоке Турции снегопады заблокировали 158 населенных пунктов. Фото

На турецкие города Ван, Битлис и Муш обрушились мощные снегопады. В результате непогоды невозможно добраться до 158 населенных пунктов – дороги заблокированы.

Об этом сообщило издание TRT Haber. Снег метет уже два дня. Снегоуборочные бригады начали работу над открытием дорог.

В районе Башкале в городе Ван толщина снега достигла 10-ти сантиметров. Школьники едва добрались до учебных заведений, владельцы бизнеса убирали снег перед своими магазинами.

Жители Муша также вышли чистить снег на улицах и у своих рабочих мест. Генеральный секретарь Специальной провинциальной администрации Шейхмус Ентюр сообщил, что снег доставил проблемы жителям высокогорных районов и отметил, что бригады работают над открытием сельских дорог. Житель Муша Бурхан Саилган пожаловался, что зима вернулась, когда все уже ожидали тепло.

Директор дорожно-транспортной службы Специальной провинциальной администрации Битлиса Умит Курткан сообщил, что там снегоуборочные бригады также продолжают работать над открытием сельских дорог.

Напомним, 19 марта в Украину также пришло похолодание. Во всех областях Украины синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Также на юго-востоке будет туман.

В течение дня по стране ожидается 4-9 градусов тепла, а на юго-востоке столбики термометров поднимутся до +12.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 13 марта в ряде украинских регионов выпал весенний снег. Зима напомнила о себе в Киевской, Львовской, Кировоградской, Черкасской областях и в Карпатах.

– В то же время многие горнолыжные курорты во Франции, Италии и Швейцарии перестали существовать из-за рекордно высоких температур в Европе. Даже искусственный снег не спасает предпринимателей, ведь для того, чтобы он оставался пригодным для катания на лыжах и других видов спорта, показатель на термометре должен держаться около отметки 0℃.

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