На украинско-польской границе образовался транспортный коллапс: тысячи заробитчан едут домой. Видео

На границе Украины и Польши образовался транспортный коллапс из-за того, что наши заробитчане массово возвращаются домой перед праздниками. На пункте пропуска "Корчева-Краковец" очереди из полтысячи машин растянулись по меньшей мере на восемь километров.

Обстановка усложняется плохими погодными условиями: на границе продолжается сильная метель. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события.

Украинцы вынуждены стоять в очереди на пункт пропуска часами, у некоторых их них в автомобилях заканчивается топливо. Люди жалуются на холод, не так просто из-за наплыва путешественников попасть и в туалеты, и даже в придорожные магазины, чтобы купить продукты и воду.

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Как сообщается в сюжете ТСН, ожидание затягивается на 14 часов. Чтобы ускорить процесс пропуска заробитчан в Украину, польская и украинская сторона вывели на смену больше пограничников. Были также открыты дополнительные полосы движения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Такие нововведения, однако, пока не очень помогают, ведь границу хотят пересечь сразу десятки тысяч людей.

"За предыдущие сутки мы отправили более 30 тысяч путешественников. Только на одном пункте пропуска в Медике за сутки отправили более 13 тысяч человек", – рассказала спикер Бещанского отдела пограничной службы Польши Эльжбета Пикор.

В пограничной службе прогнозируют, что коллапс на границе сохранится и в субботу, 25 декабря, а уже с воскресенья очереди могут уменьшиться.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше допустили возможность возведения забора на границе не только с Беларусью, но и с Украиной. Это там объяснили "годами беспокойства и агрессии" со стороны РФ в нашей стране.