На территорию дома Риши Сунака проникла группа мужчин, их задержали: появились подробности

Полиция Великобритании во вторник, 25 июня, задержала четырех мужчин, пытавшихся проникнуть на территорию дома премьер-министра Риши Сунака. Инцидент произошел в его избирательном округе в селе Кирби Сигстон.

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Об этом сообщила полиция графства Северный Йоркшир. Во время инцидента британский премьер находился на мероприятиях, связанных с государственным визитом Японии в Лондон.

Правоохранители прибыли на место происшествия "менее чем через минуту" после того, как посторонние проникли на территорию дома Сунака. Они были задержаны около 12:40, выведены с территории и арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах.

Имена задержанных не разглашаются, однако известно, что им 20, 21, 43 и 52 года, и они из разных районов Англии. Сейчас они остаются под стражей, идет расследование.

Как сообщает The Independent, вскоре после инцидента протестная группа Youth Demand опубликовала видео, на котором молодой человек заходит на территорию дома премьер-министра справляет нужду в озере. Группа заявила, что эта акция является "прощальным подарком" премьер-министру и правительству консерваторов.

Это не первый случай, когда протестующие атаковали здание премьер-министра. В августе прошлого года четверо протестующих Greenpeace были арестованы и обвинены в уголовных правонарушениях после того, как залезли на крышу дома Сунака в Кирби Сигстоне. В ноябре прошлого года дом в западном Лондоне стал объектом демонстрации Just Stop Oil.

По данным СМИ, в 2015 году Сунак и его жена, наследница индийской технологической компании Акшата Мурти, приобрели в поселке Кирби Сигстон, находящемся в его избирательном округе в Ричмонде, имение, входящее в перечень достопримечательностей, за 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о роспуске парламента страны. Досрочные выборы в парламент Соединенного Королевства пройдут 4 июля этого года.

Ранее сообщалось, что Британия готовится к всеобщим выборам этим летом. С большой вероятностью у стратегического партнера Украины произойдет кардинальная смена власти и будет новый премьер.