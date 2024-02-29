'На сильных не нападают': Дуда заверил, что РФ не пойдет войной на НАТО

Страны-члены НАТО хорошо подготовлены к нападению Российской Федерации. Однако президент Польши не верит в такую возможность.

Об этом Анджей Дуда заявил в комментарии Fact. Польский лидер считает Альянс сильным и способным "немедленно защищаться".

"Я верю, что скоро мы будем страной, которая будет иметь такой потенциал. Не сомневаюсь, что у нас всегда были героические и отважные профессиональные военные. Но дело в том, что у них лучшая техника, чтобы иметь возможность качественно и результативно защищать свою Родину", – объяснил Дуда.

"На сильных не нападают. На слабых нападают. На тех, кого можно легко победить. Думаю, если бы Владимир Путин знал, что ждет его и его армию в Украине, он бы на нее не напал", – добавил он.

Дуда также отметил, что Польша модернизирует свою армию. По его словам, страна передала Киеву постсоветскую технику, чтобы заменить ее современной.

"Поэтому я не верю в нападение России, потому что знаю, что мы подготовимся", – подытожил польский президент.

Как писал OBOZ.UA, представители НАТО все чаще предупреждают о серьезной угрозе, которую представляет Россия для безопасности альянса. Так, последние оценки российского военного потенциала и потенциальных угроз странам-членам НАТО заставили западных лидеров признать постоянную военную угрозу от России и увеличить инвестиции в оборону.

Как стало известно, Кремль создает информационные условия для возможной эскалации против стран Балтии. Путин недавно сделал ряд заявлений о депортации из Латвии граждан РФ, не продливших разрешения на постоянное проживание в этой стране, и заявил, что это "непосредственно влияет на безопасность России".

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