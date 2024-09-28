На севере Пакистана разбился вертолет с российскими пилотами: есть погибшие и пострадавшие. Фото

На севере Пакистана разбился вертолет Ми-8 с тремя россиянами. Всего на борту находились 14 человек, из которых шестеро погибли, восемь получили ранения.

Видео дня

Граждане РФ были пилотами (трое либо двое из них, согласно разным версиям СМИ). ЧП произошло в округе Северный Вазиристан, провинции Хайбер-Пахтунхва, неподалеку от границы с Афганистаном. Об этом пишет Reuters.

Ми-8 был арендован пакистанской нефтяной компанией Mari Petroleum и выполнял задачи в районе нефтяного месторождения Шева. Во время рокового полета геликоптер, предварительно, направлялся к месторождению черного золота.

Первопричиной аварии называют отказ двигателя. Борт почти-что совершил успешную аварийную посадку, однако хвостовой винт коснулся земли, что привело к потере управления.

По данным Aaj, к эвакуации граждан привлекались пакистанские военные. Потерпевших доставили в военный госпиталь населенного пункта Таль.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 16 сентября в Амурской области РФ во время незарегистрированного полета потерпел крушение вертолет Robinson R66. На борту находились пилот и два пассажира – все трое погибли.

– 25 сентября в Архангельской области разбился частный вертолет Robinson R44. На нем летели депутат городской думы Архангельска от "Единой России" Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов. Они не выжили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!