На севере Пакистана разбился вертолет с российскими пилотами: есть погибшие и пострадавшие. Фото
На севере Пакистана разбился вертолет Ми-8 с тремя россиянами. Всего на борту находились 14 человек, из которых шестеро погибли, восемь получили ранения.
Граждане РФ были пилотами (трое либо двое из них, согласно разным версиям СМИ). ЧП произошло в округе Северный Вазиристан, провинции Хайбер-Пахтунхва, неподалеку от границы с Афганистаном. Об этом пишет Reuters.
Ми-8 был арендован пакистанской нефтяной компанией Mari Petroleum и выполнял задачи в районе нефтяного месторождения Шева. Во время рокового полета геликоптер, предварительно, направлялся к месторождению черного золота.
Первопричиной аварии называют отказ двигателя. Борт почти-что совершил успешную аварийную посадку, однако хвостовой винт коснулся земли, что привело к потере управления.
По данным Aaj, к эвакуации граждан привлекались пакистанские военные. Потерпевших доставили в военный госпиталь населенного пункта Таль.
Как сообщал OBOZ.UA:
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