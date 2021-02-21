На побережье Израиля из-за утечки нефти массово гибнут животные

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Мир
3,7 т.
Израилю грозит экологическая катастрофа из-за разлива нефти

На побережье Израиля, практически по всей береговой линии, которая омывается Средиземным морем, вымыло десятки тонн мазута, в результате чего стране грозит худшая экологическая катастрофа за последние годы.

Об этом сообщает The Times of Israel. Отмечается также, что правительство посоветовало израильтянам избегать всех средиземноморских пляжей с севера на юг из-за опасений по поводу влияния смол, поскольку люди, которые помогали очищать береговую линию, заболели на следующий день.

Загрязнение произошло в результате масштабного разлива нефти у побережья, который привел к гибели многих морских существ, в том числе кита, тело которого прибило к израильскому берегу в четверг, 18 февраля. В заповеднике Хадора у северного города Хадера рыбы, черепахи и другие морские существа загрязненные дегтем.

Загрязнение привело к гибели многих морских существ

Причина загрязнения – десятки тонн смолы, разлитой в море – пока окончательно не определена и расследуется.

Глава Управления природы и парков Израиля Шауль Гольдштейн назвал это "худшей экологической катастрофой Израиля за десятилетие".

Шауль Гольдштейн назвал это "худшей экологической катастрофой Израиля за десятилетие"

По словам министра по охране окружающей среды Гила Гамлиэль, разлив нефти был обнаружен примерно в 50 километрах от побережья неделю назад, и виновным может быть одно из 10 судов, находившихся в этом районе в то время.

Рыбы, черепахи и другие морские существа загрязненные дегтем
На берег вымывает сгустки нефти
Животные массово гибнут из-за разлива нефти в Средиземном море

Помогать в нанесении на карту территорий, пострадавших от загрязнения смолой, а также в очистке пляжей и других территорий в ближайшую неделю будут рабочие и волонтеры Управление природы и парков, а также тысячи солдат, заявили Шауль Гольдштейн и начальник штаба ЦАХАЛ Авив Кохави.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в сентябре прошлого года разлив нефтепродуктов произошел у берегов Одессы с затонувшего танкера "Делфи" (Delfi), который в конце августа почти подняли из воды. Общая площадь разлива составила 70 квадратных метров;

  • также масштабная экологическая катастрофа произошла в октябре 2020 в Камчатском крае – из-за масштабного загрязнения акватории в районе бухт Авачинской залива массового начали гибнуть морские животные.

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