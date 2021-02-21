На побережье Израиля из-за утечки нефти массово гибнут животные
На побережье Израиля, практически по всей береговой линии, которая омывается Средиземным морем, вымыло десятки тонн мазута, в результате чего стране грозит худшая экологическая катастрофа за последние годы.
Об этом сообщает The Times of Israel. Отмечается также, что правительство посоветовало израильтянам избегать всех средиземноморских пляжей с севера на юг из-за опасений по поводу влияния смол, поскольку люди, которые помогали очищать береговую линию, заболели на следующий день.
Загрязнение произошло в результате масштабного разлива нефти у побережья, который привел к гибели многих морских существ, в том числе кита, тело которого прибило к израильскому берегу в четверг, 18 февраля. В заповеднике Хадора у северного города Хадера рыбы, черепахи и другие морские существа загрязненные дегтем.
Причина загрязнения – десятки тонн смолы, разлитой в море – пока окончательно не определена и расследуется.
Глава Управления природы и парков Израиля Шауль Гольдштейн назвал это "худшей экологической катастрофой Израиля за десятилетие".
По словам министра по охране окружающей среды Гила Гамлиэль, разлив нефти был обнаружен примерно в 50 километрах от побережья неделю назад, и виновным может быть одно из 10 судов, находившихся в этом районе в то время.
Помогать в нанесении на карту территорий, пострадавших от загрязнения смолой, а также в очистке пляжей и других территорий в ближайшую неделю будут рабочие и волонтеры Управление природы и парков, а также тысячи солдат, заявили Шауль Гольдштейн и начальник штаба ЦАХАЛ Авив Кохави.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сентябре прошлого года разлив нефтепродуктов произошел у берегов Одессы с затонувшего танкера "Делфи" (Delfi), который в конце августа почти подняли из воды. Общая площадь разлива составила 70 квадратных метров;
также масштабная экологическая катастрофа произошла в октябре 2020 в Камчатском крае – из-за масштабного загрязнения акватории в районе бухт Авачинской залива массового начали гибнуть морские животные.