После Турции и Сирии мощное землетрясение встряхнуло Казахстан: первые подробности

Мощное землетрясение, которое произошло в Турции и Сирии 6 февраля, продолжило двигаться по странам Центральной Азии. В 15:02 по Киевскому времени сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Казахстане.

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Об этом сообщило казахское информагентство Закон. Информации о пострадавших предварительно нет.

"Эпицентр землетрясения расположен в 628 км к западу от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11,7. Магнитуда MPV 5,4. Координаты эпицентра 42.72° с. ш. 69.24° в. д. Глубина 5 км", – указано в сообщении.

По своей силе землетрясение несопоставимо с трагическим происшествием в Турции. Сейсмологи указали, что в городе на юге Казахстана Шымкент толчки ощущались как 2-3 балла, Таразе – как 2 балла, поселке Темирлан – как 3 балла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, как в Турции удалось спасти ребенка, который был под завалами. На опубликованных кадрах можно увидеть, как спасатели достают пострадавшего малышку из кучи строительного мусора, который после землетрясения образовался на месте здания. Девочка чудом выжила.

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