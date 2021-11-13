На курорте в Египте нашествие скорпионов: трое погибших и сотни раненых
В Египте сильные штормы привели к нашествию скорпионов. Они уже ужалили до смерти трех человек в южном городе Асуан, еще около 450 человек получили ранения.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя министерства здравоохранения. Отмечается, что 12 ноября град и гроза в районе реки Нил были особенно сильными и вывели скорпионов на улицы. Также жителей начали беспокоить змеи.
В связи со сложившейся ситуацией медицинские центры в деревнях, расположенных недалеко от гор и пустынь, получили дополнительные дозы противоядия. Людей призывают оставаться дома и избегать мест, где много деревьев.
Стоит отметить, что в Египте широко распространены толстохвостые скорпионы, которые считаются одними из самых смертоносных в мире – их яд может убить человека менее чем за час. После укуса у пострадавших наблюдается затрудненное дыхание, подергивание мышц и необычные движения головы.
Противоядие используется как профилактическая мера до появления симптомов, но может также работать, когда симптомы начинают ухудшаться.
Напомним, летом в Киеве был замечен водяной скорпион из семейства клоповых. Его укус для человека очень болезненный. Специалисты отмечают, что главная опасность водяного скорпиона – это укус на большой глубине, превышающей рост человека. Это объясняется тем, что инстинктивная реакция на болезненный и внезапный укус проявляется в сокращении мышц.
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