На Кубе взрыв разрушил известную гостиницу: есть жертвы

Утром 6 мая в столице Кубы Гаване прогремел взрыв в гостинице Saratoga. В результате трагедии погибли восемь человека.

Об этом сообщили в администрации президента. Как пишет CNN, взрыв был такой силы, что уничтожил автобусы и автомобили возле отеля. Информация о жертвах уточняется. Предварительно, взорвался газ. Полиция и пожарные-спасатели проводят спасательную операцию в поисках выживших.

На кадрах с места происшествия виден взорванный фасад как минимум трех этажей богато украшенного бело-зеленого здания с лепниной. Вокруг обломков на земле поднимались клубы пыли и дыма.

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Отмечается, что отель, построенный в 1930-х годах и имеющий 96 номеров, был вновь открыт в 2005 году после реконструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, три человека погибли и еще трое получили ранения в результате нападения в израильском городе Эльад вечером 5 мая. В этот день израильтяне праздновали 74-ю годовщину независимости страны.