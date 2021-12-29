На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов греческого острова Крит утром в среду, 29 декабря, произошло землетрясение. Его сила составляла 5,7 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает газета Kathimerini. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), за последние несколько дней такое явление в регионе происходит во второй раз.

Подземные толчки зафиксировали в 05:08 по местному времени (07:08 по Киеву). Их эпицентр располагался в 89 километрах южнее столицы острова – города Ираклион.

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По данным сейсмологов, "очаг" залегал на глубине около 45 км. Землетрясение было сильным и длилось несколько секунд. Толчки ощущались и в некоторых частях Египта.

О вероятных жертвах или разрушениях информации не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря сразу несколько землетрясений всколыхнули Италию. Их сила составляла от 2,2 до 4,4 балла по шкале Рихтера, во время толчков испуганные люди убегали на улицу.