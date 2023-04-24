Поднялся столб черного дыма: в российской Вологде вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

В России практически ни дня не проходит без масштабных пожаров. На сей раз 24 апреля полыхало предприятие в российской Вологде.

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Об этом сообщают российские пропагандисты. Они отчитались о пожаре в цехе деревообработки и эвакуации из него 50 человек.

По данным одного из вологодских пабликов, пожар вспыхнул на одном из городских предприятий ближе к 11 часам дня.

"В Вологде произошел пожар на предприятии по адресу Элеваторная, 43. Сообщение поступило в 10:42, на место направлены 9 единиц техники, сообщает Главное управление МЧС России по Вологодской области", – отмечено в сообщении.

При этом, по данным пропагандистов из "РИА Новости", с территории предприятия пришлось эвакуировать с полсотни человек.

"Цех деревообработки горит на площади 700 квадратных метров в Вологде, эвакуированы 50 человек", – заявили пропагандисты.

Впрочем, как оказалось, пропагандисты традиционно приуменьшили масштабы проблемы и преувеличили "заслуги" госслужб.

"В ликвидации происшествия задействованы 12 единиц техники, 32 человека, в том числе от МЧС России 8 единиц техники, 22 человека. Из здания самостоятельно эвакуировались около 50 человек. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Около полудня открытый огонь удалось ликвидировать на площади 800 кв. м", – отчитались в региональном МЧС РФ.

На данный момент неизвестно, стал причиной возгорания "эффект линзы", "нарушение правил курения" или оставленный электрочайник.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированных с 2014 года Ровеньках в Луганской области в ночь на 24 апреля произошла мощная "бавовна" на нефтебазе. Оккупанты заявили об атаке беспилотника, вследствие которой вспыхнул минимум один огромный резервуар с топливом.