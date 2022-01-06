На картах Google увидели тайную тюрьму в КНДР: в ней могут содержать до 15 тысяч человек. Фото

Пользователи обнаружили на картах Google тайную тюрьму Кехчон. Ее, как и другие подобные учреждения в КНДР, называют "концентрационным лагерем".

Об этом пишет Daily Star. По разным оценкам, в ней могут содержать до 15 тысяч заключенных (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Тюрьма расположена примерно в 100 км к северо-востоку от столицы Северной Кореи Пхеньяна в горах. Длина объекта составляет 40-50 км, а ширина – примерно 30 км.

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При этом издание уточняет, что ее не стоит путать с лагерем для интернированных граждан Кечон.

Такие объекты в КНДР называются Кёхвасо – лагерь перевоспитания. В них содержат осужденных за уголовные преступления, в отличии от Кваллисо, предназначенных для политических заключенных.

В 2006 году сервис Google Планета Земля позволил более тщательно рассматривать спутниковые снимки Северной Кореи. В том числе и такие "концентрационные лагеря".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в КНДР власти ввели 11-дневный запрет на смех и употребление алкоголя. Это было связано с десятой годовщиной смерти бывшего диктатора Ким Чен Ира.