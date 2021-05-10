На Храмовой горе в Израиле после ракетного обстрела вспыхнул пожар. Видео

На Храмовой горе в израильской столице Иерусалиме 10 мая произошел пожар.

Загорелось несколько деревьев, однако пожарным уже удалось погасить пламя, пишет Newsru.co.il (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Огонь поднимался на несколько метров в высоту, о чем свидетельствую обнародованные кадры.

Из-за происшествия была выключена музыка у Стены Плача, где проходит центральное мероприятие Дня Иерусалима, а также объявлено об эвакуации людей с площади.

Некоторые СМИ сообщили, что причиной возгорания якобы стала сигнальная ракета, выпущенная правоохранителем. В пресс-службе полиции заявили, что проверяют эту версию.

Отметим, что пожар возник на фоне ракетного обстрела Израиля со стороны Газы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Храмовой горе 7 мая произошли столкновения между палестинцами и полицией, в которых с обеих сторон, по разным данным, пострадали около 200 человек. В понедельник, 10 мая, они повторились.