На Храмовой горе в Израиле после ракетного обстрела вспыхнул пожар. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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На Храмовой горе в Израиле после ракетного обстрела вспыхнул пожар. Видео

На Храмовой горе в израильской столице Иерусалиме 10 мая произошел пожар.

Загорелось несколько деревьев, однако пожарным уже удалось погасить пламя, пишет Newsru.co.il (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар быстро погасили.

Огонь поднимался на несколько метров в высоту, о чем свидетельствую обнародованные кадры.

Из-за происшествия была выключена музыка у Стены Плача, где проходит центральное мероприятие Дня Иерусалима, а также объявлено об эвакуации людей с площади.

Пожар произошел на Храмовой горе.

Некоторые СМИ сообщили, что причиной возгорания якобы стала сигнальная ракета, выпущенная правоохранителем. В пресс-службе полиции заявили, что проверяют эту версию.

Отметим, что пожар возник на фоне ракетного обстрела Израиля со стороны Газы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Храмовой горе 7 мая произошли столкновения между палестинцами и полицией, в которых с обеих сторон, по разным данным, пострадали около 200 человек. В понедельник, 10 мая, они повторились.

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