На границе Израиля и Египта произошла стрельба: погибли четверо военных

В субботу, 3 июня, на границе между Израилем и Египтом произошел конфликт со стрельбой. В результате погибли четверо военнослужащих: трое израильских солдат и египетский офицер службы безопасности.

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Об этом пишет Reuters. На данный момент причина открытия огня неизвестна, обе страны проводят совместное расследование инцидента.

"Смертельный инцидент на египетской границе во время Шаббата является серьезным и необычным и будет тщательно расследован", – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам военных Израиля, египетский полицейский застрелил двух солдат, которые охраняли военный пост на границе с Египтом. Это произошло рано утром 3 июня. Перед этим ночью израильские силы успешно предотвратили попытку контрабанды.

После того, как двух израильских солдат нашли мертвыми, инцидент сначала расценили как теракт.

Еще через несколько часов произошло столкновение на территории Израиля. Во время него погиб третий израильский солдат и египетский офицер.

В то же время египетские военные говорят, что трое израильских солдат и один сотрудник службы безопасности Египта были убиты во время перестрелки, когда египетский офицер преследовал контрабандистов, которые двигались через границу.

Отметим, что протяженность границы между Израилем и Египтом составляет более 200 км. Долгое время ситуация в приграничной зоне в большинстве своем оставалась спокойной.

Представители Израиля говорят, что попытки контрабанды в приграничном районе были частыми. Однако последнее незаконное проникновение на территорию Израиля, повлекшее жертвы, произошло еще около десяти лет назад.

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