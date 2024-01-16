На границе Египта и Израиля произошла стрельба: обе стороны заявили о борьбе с контрабандой наркотиков

В ночь на вторник, 16 января, на границе Израиля и Египта произошла перестрелка между вооруженными людьми и военнослужащими Армии обороны Израиля. Одна военная ЦАХАЛ получила ранения.

Видео дня

Инцидент произошел в районе поселения Ницана. Как пишет The Times of Israel, обе стороны заявили о борьбе с контрабандой наркотиков на границе.

Так, египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники в службах безопасности заявил, что в результате операции на границе были арестованы шесть контрабандистов.

Тем временем ЦАХАЛ сообщает, что группа из примерно 20 вооруженных людей вечером в понедельник приблизилась к приграничной зоне. В ответ на это израильские военнослужащие открыли огонь. "Были зафиксированы попадания", – говорится в сообщении.

В ходе перестрелки легкое ранение получила военнослужащая ЦАХАЛ. Ее эвакуировали в больницу для оказания медицинской помощи, о чем проинформировали ее семью.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января в Израиле двое злоумышленников совершили террористический акт в городе Раанана севернее Тель-Авива. Они на угнанных автомобилях наезжали на людей, вследствие чего 18 израильтян получили ранения разной степени тяжести, а один человек погиб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!