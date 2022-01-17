"На Германии лежит особая ответственность": немецкие эксперты призвали Берлин к жестким мерам против России

Германия больше не должна безучастно наблюдать за агрессивными действиями России. Будучи ключевым членом ЕС, НАТО и западного сообщества ценностей, она несет особую ответственность, которая касается "как сдерживания и санкций в отношении России, так и поддержки государств, расчлененных и преследуемых Москвой".

Об этом в открытом письме заявили 73 эксперта по Восточной Европе и политике безопасности из академических, политических и общественных кругов, которые призвали к фундаментальной коррекции политики Германии в отношении России, сообщает Zeit Online. Инициатором документа стал эксперт по Украине Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований. Среди подписантов – Фолькер Бек (Зеленые), Рупрехт Поленц (ХДС) и историк Восточной Европы Карл Шлегель.

Видео дня

В открытом письме они раскритиковали позицию Германии, которая "будучи крупнейшей европейской экономической державой, уже три десятилетия критически, но в основном бездейственно наблюдает за действиями Кремля". В частности, эксперты указали, что экономические санкции ЕС после аннексии Крыма были "мягким и недостаточным ответом на все более агрессивный курс Кремля", а Германия совершила много ошибок.

Авторы письма указали на то, что немецко-российские трубопроводы по дну Балтийского моря "в ретроспективе оказались прокладывающими путь для вторжения России в Украину два года спустя" (Северный поток-1) и "полностью ... ликвидируют оставшиеся экономические рычаги влияния Украины на Россию (Северный поток-2)".

Таким образом подписанты заключили, что нападение Путина на Украину в 2014 году стало логичным следствием 20 лет пассивности Германии по отношению к "российскому неоимпериализму".

В интересах международной безопасности, европейской интеграции и общих норм эксперты призвали Берлин, наконец, ликвидировать разрыв между своей публичной риторикой и реальной практикой в Восточной Европе. Это, по их мнению, должно выражаться в ряде параллельных и конкретных мер политического, правового, дипломатического, технического и экономического характера. Это касается как сдерживания и санкций в отношении России, так и поддержки государств, расчлененных и преследуемых Москвой. Берлин должен подкрепить свои добрые слова гораздо более эффективными и действенными действиями, чем это было сделано до сих пор, уверены эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL: