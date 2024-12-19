На Гавайях грузовой самолет врезался в здание: все пилоты погибли

Небольшой грузовой самолет во время тренировочного полета столкнулся со зданием аэропорта вскоре после вылета из Гонолулу, американский штат Гавайи. Оба пилота, находившиеся на борту самолета, погибли.

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Информацию местных массмедиа об авиакатастрофе подтвердил губернатор Гавайев Джош Грин. По его словам, кроме пилотов никто не пострадал, потому что борт врезался в пустое здание аэропорта на улице Уалена; все объекты аэропорта работают, но дороги вокруг места авиакатастрофы закрыты.

Cessna 208, самолет компании Kamaka Air, рейс 689, совершил столкновение со зданием международного аэропорта им. Даниэля Инуе в 15:15 по местному времени. Он направлялся в аэропорт Ланаи в округе Мауи. Сразу после вылета самолет наклонился в сторону и задел здание.

Что стало причиной авиатрощи, пока неизвестно. Национальный совет по безопасности на транспорте уже начали расследование авиакатастрофы. Первым были обнародованы последние минуты переговоров пилотов борта и диспетчерской башни аэропорта.

"Камака 689, мы... теряем контроль", – сказал первый пилот борта.

"Хорошо, Камака 689, если сможешь приземлиться, будет хорошо. Любая взлетно-посадочная полоса, любое место, где вы можете это сделать, свободны", - ответил диспетчер.

Директор Kamaka Air Ohana Дэвид Хиндерленд пообещал провести собственное расследование трагедии.

Kamaka Air Ohana имеет флот из десятка самолетов Cessna и предоставляет в Гавайях услуги по доставке грузов как для физических лиц, так и для компаний.

В авиакатастрофе погибли 20-летний Хирам Дефрис, который проходил обучение на пилота, и старший пилот Престон Калухов.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце ноября в Вильнюсе также произошла авиакатастрофа. Там грузовой самолет Boeing 757 упал на двухэтажный жилой дом. В результате трагедии погибли люди.

А во Вьетнаме, в центральной провинции Биньдинь потерпел крушение учебно-тренировочный военный самолет российского производства Як-130.