На дом итальянцев упал чемодан с наркотиками на €9 млн: подробности "кокаинового дождя"

В Баратили-Сан-Пьетро в Сардинии (Италия) на дом местных жителей с легкомоторного самолета упал чемодан с кокаином стоимостью более 9 миллионов евро. На земле его ждали торговцы наркотиков.

По пути "посылка" разбила солнечную батарею, пишет The Guardian. Владельцы дома услышали громкий хлопок и сразу же вызвали полицию. Инцидент произошел четыре месяца назад и все это время шло расследование.

На крыше правоохранители нашли черный чемодан, наполненный 8,5 кг чистого кокаина. "В Сардинии идет кокаиновый дождь, – сообщила об инциденте итальянская пресса. Его сравнили с тактикой, используемой торговцами наркотиками в Южной Америке.

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Во вторник, 13 июля, после обысков в рамках расследования под кодовым названием Fly Down полиция арестовала пилота самолета. Правоохранители выяснили, что самолет вылетел из небольшого аэропорта в Риме и пролетел над провинцией Нуоро на северо-востоке Сардинии, перед тем как отправиться на запад в Баратили-Сан-Пьетро в провинции Ористано, где он исчез с радаров на 20 минут.

Полиция сообщила, что самолет исчез с радаров за несколько минут до того, как был сброшен чемодан, потому что он летел на малой высоте.

"Анализ GPS, находящегося на борту самолета, подтвердил, что за эти 20 минут самолет сделал несколько кругов над местом, где был обнаружен чемодан", – сообщили в полиции.

Фото того же самолета были также получены на камеры наблюдения, когда он делал остановку в аэропорту Ольбии. С помощью показаний сотрудников аэропорта и записей о заправках полиция смогла идентифицировать пилота как 28-летнего Франческо Риццо из Рима.

Мужчина был арестован в аэропорту Кальяри Эльмас после приземления рейсом из Германии. Полиция продолжила искать торговцев, которые должны были поймать тайник.

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