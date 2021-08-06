На Аляске разбился самолет с туристами, все погибли: появились детали трагедии

В четверг, 5 августа, на юго-востоке Аляски разбился туристический самолет. В результате погибли все шесть человек на борту.

Об этом сообщается на сайте береговой охраны США. Обломки самолета обнаружили в воде в 13 км от города Кетчикан.

На борту самолета de Havilland Beaver, принадлежащего компании "Юго-восточная авиация" (Southeast Aviation LLC), находились один пилот и пять пассажиров.

Как пишет AP со ссылкой на заявление компании, погибшие пассажиры прибыли с круизного лайнера Holland America Line Nieuw Amsterdam. Корабль пришвартовался в Кетчикане в четверг и отложил отправку после авиакатастрофы.

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Провайдер Holland America Line предоставляет консультационные услуги для гостей и членов экипажа.

Кетчикан – популярная остановка для круизных лайнеров, посещающих Аляску. Пассажиры могут отправиться на разные экскурсии, находясь в порту.

Особенно популярны полеты на небольших самолетах к национальному монументу Misty Fjords, где можно увидеть долины ледников, заснеженные вершины гор и озера в дикой местности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Аляске самолет врезался в дом, погиб один человек.

В 2018 году на Аляске группа поляков разбилась на самолете на высоте 3300 метров. Четыре человека погибли, включая пилота.