1. Вэнс стартовал от болезненной для Трампа темы: аллюзий на украденную в 2020 году победу. И вышел на главную "проблему" Европы – угрозы демократии.

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Провёл параллели современной Европы с СССР: гнобили диссидентов, закрывали церкви, отменяли выборы – проиграли "холодную войну". Мол, а сейчас европейские победители в "холодной войне" испортились и начали повторять практики "несвободы".

Наибольший харам – отмена выборов в Румынии и вероятная дисквалификация крайних в других странах, затыкание рта противникам абортов и т.д.

Вэнс пытался подняться на философскую высоту: чтобы сформировать бюджет обороны, мы должны определиться, что мы в первую очередь защищаем? От чего (негативная повестка) защищаем? Для чего (позитивная повестка) защищаем.

"Если вы боитесь своих избирателей, Америка ничего не сможет сделать для вас".

Вторая проблема – массовая миграция.

Вэнс сделал отсылку к сегодняшнему тарану протестующих в Мюнхене (афганец, который с 2016 г. в Германии, разрешение на убежище не получил, но не может быть депортирован). Мол, это одно из следствий политики. Пускали кого ни попадя – теперь разгребайте.

И завершил тем, что надо опираться на избирателей, отвечать их чаяниям. Даже если это некомфортно.

В общем, решил повоспитывать европейцев и не дал ничего внятного по текущим вызовам. Не хватало только фразы "а ещё у вас коррупция!".

Аудитория реагировала крайне холодно, пару раз были жиденькие хлопки (выражение лица Кличко отражает атмосферу).

То, что больше всего шокировало европейцев (особенно – немцев) в словах Вэнса: по сути, это была попытка грубого вмешательства в немецкие выборы (они через 10 дней) на стороне АДГ.

Шевелил губами Вэнс, но риторика – чистый Маск. Вэнс выступал не на респектабельной конференции безопасности, а словно на предвыборном митинге. Болтовня об "общих ценностях" и "демократии" была лишь оболочкой для перекраивания политического поля в ФРГ. И все это поняли.

2. Вэнсу ответил министр обороны Германии Борис Писториус на панели с президентом Литвы и представительницей Франции. Его реакция лишь подчеркнула предвыборный контекст.

Писториус начал по-немецки с явным прицелом, что его слова в оригинале будут транслировать немецкие СМИ. Прикладная задача – парировать наезд для немецкой аудитории.

Выступление вызвало экстаз в зале, где сидели ошарашенные Вэнсом европейцы. Завершил он также обращением к немецким избирателям.

Но основной посыл немецкого министра – подход к повышению роли Европы в обороне континента, приоритеты, планирование расходов, координация.

Писториус подчеркнул, что без обороны и безопасности не будет ничего, а оборона и безопасность – это долгосрочная задача. И вопрос не столько в том, надо или нет, вопрос – как достичь показателей.

Он оперировал цифрами на 2028+ годы – сколько чего нужно добавить Минобороны ФРГ из бюджета. Звучало по делу и прагматично.

Также сказал правильные слова об Украине, необходимости переговоров с сильной позиции и др. В частности, акцентировал необходимость не быстрого мира любой ценой, а стабильного мира и упреждения новой войны.

В ответах на вопросы вернулся к американцам. Плохо скрывая раздражение, подчеркнул, что бесконечно тупо снимать со стола важную переговорную позицию (Украина в НАТО) до переговоров. Ибо это подрывает позиции Украины (речь о заявлении Хегсета). Потом отметил, что, по слухам, произошла коррекция тезиса. Назвал происходящее словом "какофония". И суммировал примерно так: надо сделать шаг назад, заткнуть этих американских болтунов, понизить градус шума и начать заново.

Писториус чётко проговорил: мы, в Европе, не верим Путину, а Россия останется угрозой. Поэтому должны быть крайне осторожны в действиях. Говорить с Путиным без Европы, а потом требовать участия в каких-то гарантиях – странно. Без американского потенциала сдерживания европейские члены НАТО не справятся в ближайшие годы. Поэтому нужна какая-то дорожная карта. Но её надо обсуждать с Европой.

3. То, что висит в воздухе. И что я уже упоминал. В Европе боятся говорить вслух о необходимости ремилитаризации Германии. Год 80-летия победы над нацизмом лучше подходит для воспоминаний о "советско-американском" военном содружестве нежели для разговоров о военном потенциале Берлина. Де-факто всё идёт в этом направлении, но облекается в другие слова. А без ремилитаризации ФРГ, построения оборонного сектора адекватных масштабов, Европа задачи обороны не вытянет. Тем более – на Балтике и в Арктике одновременно. Что звучит всё более явственно.

Но тут начнутся трения. Ибо Германия в качестве оборонного лидера вряд ли обрадует ту же Францию, у которой сейчас множество самодостаточных циклов производства основной номенклатуры вооружений.

4. В целом первый раунд визитов американцев в Европу пока закончился масштабным имиджевым фиаско для США. Трампу придётся корректировать. Вторые лица новой администрации пока выглядят поверхностными и непоследовательными.

Самое смешное – это влияние на выборы. Любой, кто пытался организовать публичную адвокационную кампанию в США с минимальным оттенком политики, знает, какие там ограничения. Вы не сможете даже запустить рекламу – вас не пропустят многоуровневые фильтры. Очень сомневаюсь, что США сами сделают то, чего требуют от Европы – остаться беззащитными в информационном поле.

По мигрантам – тоже штанга. Помимо "органических" нелегалов, против Европы устроили несколько искусственных атак мигрантами как непосредственно с территории РФ, так и через прокси Кремля. Вэнс просто не отдаёт себе отчёт, какой диссонанс вызывают его слова, он не в материале.

Теоретически это поправимо. Но займёт время. А время для нас – это жизни людей.

В Москве аплодируют стоя, потому что трения между Европой и США – их влажные мечты. Путин сейчас будет казаться шёлковым и гибким, чтобы тянуть время, сохранить манёвр и ждать удобного момента. Срывать переговоры в лоб ему невыгодно (поэтому сейчас будет много риторики о подготовке), но военный потенциал он не исчерпал. Поэтому будет пытаться наступать столько, сколько сможет, но минимизируя риски ужесточения санкций или увеличения помощи Украине.

Возвращаемся к тому, что описано пару дней назад: разговор с европейцами о месте и роли Украины в системе европейской безопасности. Без этого ничто долгосрочное в принципе невозможно. Но предметный разговор будет только с новым канцлером ФРГ и его правительством (где Писториус может и не быть министром обороны). А это – апрель.

Итого: конец зимы и март – период хаоса, слабой позиции Европы, яростных попыток Москвы обнулить на поле боя переговорные козыри Украины.

Из потенциальных плюсов – формирование более адекватной позиции США. Битва скорости с адекватностью будет основным содержанием этапа.

В который раз: спокойнее реагировать на слова, концентрироваться на материальной основе.