'Мы в конце концов разозлимся': Орбан набросился на Украину из-за нежелания возобновить транзиту газа

В Братиславе, Словакия, премьер-министр и министр иностранных дел Венгрии Виктор Орбан и Петер Сиярто провели "переговоры" со словацким премьером Робертом Фицо. Эти переговоры касались прекращения транзита украинского газа.

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Об этом в Facebook рассказал венгерский премьер. Но более подробно о переговорах, по факту которых не было принято никакого решения, рассказали венгерские СМИ.

"Наши фермеры будут уничтожены, если брюссельские бюрократы пустят украинскую сельхозпродукцию на рынок Евросоюза. Это плохо для Венгрии и плохо для Словакии, но об этом все молчат!" – пожаловался Орбан в сети.

Согласно index, более подробно цитировавшему венгерского главу правительства, Орбан действительно много говорил о "плохой Украине". В частности, он посетовал, что даже после завершения российско-украинской войны, "в Украине останется огромное количество оружия, и это само по себе является риском для его соседей, например Венгрии".

В чем здесь риск, венгерский премьер не объяснил. Но он рассказал, в чем риск европейской поддержки нашей страны – в том, что деньги достанутся не им.

"Будет постоянная опасность, что причитающиеся нам брюссельские деньги – а это деньги словаков и венгров – будут перенаправлены Брюсселем в Украину, и наши предприниматели, которые занимаются сельским хозяйством, будут разорены", – цитирует index слова Орбана.

Также Орбан пожаловался Фицо на "неприемлемый отказ Украины от переговорного урегулирования" по поводу транзита газа и "агрессивные и враждебные заявления со стороны Киева", подчеркнул при этом, что "Киев уже не столь крепко сидит в седле, чтобы себе это позволить".

" Если они останутся агрессивными и враждебными, мы в конце концов разозлимся и примем контрмеры. То, как киевляне пытаются контролировать и формировать отношения со странами Центральной Европы, неприемлемо", – сказал премьер Венгрии.

Опять же Орбан не объяснил, какие именно контрмеры он подразумевает, и в чем для него неприемлемы наши отношения с другими центральными странами ЕС.

Косвенно Орбан раскрыл, почему он так враждебно относится к Украине. По его мнению, если бы Украина сегодня присоединилась к Евросоюзу, " это уничтожило бы Венгрию ".

" У Евросоюза нет денег, чтобы поглотить Украину, а мы не хотим разрушать собственную страну. Мы не примем Украину в Евросоюз ценой уничтожения экономики Венгрии", – сказал венгерский премьер.

В свою очередь, премьер Словакии заявил, что в будущем готов наложить вето на финансовую помощь ЕС для Украины.

Орбан в последнее время неоднократно жаловался, что деньги из Брюсселя вместо Венгрии идут в Украину. Отчасти он прав: напомним, что Евросоюз заблокировал выделение Венгрии 1 млрд евро помощи из общего бюджета ЕС из-за системной коррупции в этой стране. Еврокомиссия пришла к выводу, что Венгрия пренебрегает демократическими стандартами и основными ценностями Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты объявили о введении санкций из-за коррупции против чиновника венгерского правительства Антала Рогана, занимавшего должность руководителя аппарата Кабмина Орбана. Это первый случай, когда один из самых близких соратников Орбана попал под ограничения Соединенных Штатов.

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