США впервые ввели санкции против окружения Орбана: кто попал под ограничение

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против высокопоставленного венгерского правительства Антала Рогана, занимавшего должность руководителя аппарата премьер-министра Виктора Орбана. Санкции наложены в рамках глобальной программы Global Magnitsky из-за причастности Рогана к коррупционным схемам.

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Об этом сообщил Государственный департамент США. Это первый случай, когда один из самых близких соратников Орбана попал под ограничения Соединенных Штатов.

Как отметили в Госдепе, Антал Роган, занимая различные должности в венгерском правительстве, организовывал схемы, направленные на установление контроля над стратегическими секторами экономики своей страны.

"Роган сыграл центральную роль в создании системы в Венгрии, которая принесла пользу ему самому и его партии на средства венгерского народа", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что деятельность Рогана отражает более широкую проблему безнаказанности в Венгрии, где ключевые элементы государства захватили олигархи и недемократические силы.

Введенные ограничения должны помешать Рогану использовать финансовую систему США в его коррупционной деятельности. Санкции, в частности, предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты, а также заморозку его активов в американской юрисдикции.

Антал Роган стал первым венгерским чиновником, попавшим под американские санкционные ограничения. Они являются частью реализации стратегии США по противодействию коррупции, признающей "захват государства" отдельной угрозой.

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз заблокировал выделение Венгрии 1 млрд евро помощи из общего бюджета ЕС из-за системной коррупции в этой стране. Еврокомиссия пришла к выводу, что Венгрия пренебрегает демократическими стандартами и основными ценностями Евросоюза.

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