'Мы удваиваем наши усилия': страны G7 пообещали усилить борьбу с ракетной программой России

Послы стран "Группы семи" выразили поддержку всем украинцам, которые постоянно страдают от российских ракетных обстрелов. Они пообещали усилить борьбу с ракетной программой России, что должно усложнить для врага нанесение ударов по Украине.

Видео дня

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте представителей стран G7 в понедельник, 19 июня. Напомним, что часть компонентов для ракет, которыми оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре Украины, РФ получает от стран, являющихся партнерами нашего государства.

"Мы удваиваем наши усилия, чтобы лишить Россию компонентов, которые она использует для ударов по гражданскому населению и инфраструктуре в Украине", – говорится в заявлении послов G7.

Членами G7 являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что необходимо сделать для обеспечения украинцам безопасной жизни. Он отметил, что наша страна вместе с партнерами должна обеспечить такие условия, при которых российский террор станет невозможным.

Важно уничтожение самой основы для террора – необходимо сделать невозможным или максимально усложнить производство Россией новых ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" осудили российскую войну против Украины в заключительном коммюнике саммита G7. Лидеры пообещали оказывать Киеву поддержку "до тех пор, пока это необходимо для установления всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!