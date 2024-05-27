'Мы поощряем и поддерживаем': в Китае объяснили свою позицию по поводу Саммита мира в Швейцарии

Китай пока не может подтвердить участие своей делегации в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Там заверили, что "готовы поддерживать" связь с международным сообществом и "всегда придерживались справедливой и объективной позиции" относительно "кризиса в Украине", но конкретный ответ не дали.

Соответствующее заявление сделала представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге 27 мая, говорится на сайте МИД Китая. На вопрос журналистов по поводу участия в саммите, чиновница отметила, что КНР всегда "упорно работала" для продвижения мирных переговоров, но от конкретного ответа уклонилась.

"Мы поощряем и поддерживаем все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, и поддерживаем своевременное проведение международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, при равноправном участии всех сторон", – добавила Мао Нин.

В ответ на повторный вопрос об участии Китая в саммите, она сказала: "Мне сейчас нечем поделиться по этому поводу".

Напомним, китайцы продвигают в мире свои "мирные инициативы", свидетельствующие о том, что они не против продолжения войны. "Мирные" инициативы КНР заключаются, в частности, в соблюдении "трех принципов" для охлаждения ситуации, возобновлении прямого диалога между воюющими сторонами и тому подобное.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Пока Украина готовится к июньскому саммиту мира в Швейцарии, где будет обсуждаться украинская Формула мира, двое союзников России с БРИКС предложили провести альтернативный саммит. Бразилия и Китай считают, что обсуждать мирное урегулирование следует с участием обеих сторон "вооруженного конфликта".

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об озабоченности из-за поддержки Китаем действий России в войне против Украины. В то же время, предупредил, что за такую ​​позицию Пекину грозит потеря сотрудничества с западными странами.

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