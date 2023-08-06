Все заинтересованы в мире: назван полный список участников саммита в Саудовской Аравии

6 августа в Саудовской Аравии проходит уже второй международный саммит по достижению мира в Украине, в нем приняло участие свыше сорока стран. Это втрое больше первой конференции, которая состоялась два месяца назад в датской столице Копенгагене.

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Об этом сообщили в Офисе украинского президента. Пресс-служба перечислила лидеров всех стран, которые провели дискуссии в режиме реальной встречи или подключении по онлайн-эфиру.

Так, саммит в Джидде посетили советники по национальной безопасности и политические директора внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Австралии, Аргентины, Бахрейна, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Дании, Эстонии, Европейского Союза, Египта, Индии, Испании, Италии, Иордании, Канады, Катара, Кувейт, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика, Польша, Республика Корея, Румыния, Словакия, Союз Коморских Островов, Соединенных Штатов Америки, Турция, Финляндия, Франция, Швеции, Японии и ООН.

"Были разные взгляды, но все присутствовавшие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена Формула мира президента Зеленского, о которой мы подробно рассказали", – отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, возглавивший саммит по поручению главы государства.

Этот саммит несомненно стал уверенным шагом по направлению к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство – участник консультаций, имеет возможность проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в эти выходные Украина совершила новый рывок на встрече в Саудовской Аравии, чтобы заручиться поддержкой десятков стран, оставшихся в стороне от войны. Это начало более широкой кампании по наращиванию дипломатии, чтобы изолировать и ослабить Россию.

Также уже в процессе саммита по достижению мира в нашей стране политический лидер Зеленский рассказал о его первых итогах.